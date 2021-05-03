Азербайджан увеличил импорт яиц из Грузии почти на 70%

В I квартале этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано яиц на сумму 273,9 тыс. долларов США.

В I квартале этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано яиц на сумму 273,9 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии.

По информации, это на 69,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде Азербайджан был единственным импортером этого продукта из Грузии.

В январе-марте импорт яиц в Грузию снизился на 95,1% в годовом сравнении и составил 53,6 тыс. долларов США. Основными поставщиками яиц в соседнюю страну были Турция, Чехия, Франция и Венгрия.