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Азербайджан увеличил импорт яиц из Грузии почти на 70%

Азербайджан увеличил импорт яиц из Грузии почти на 70% В I квартале этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано яиц на сумму 273,9 тыс. долларов США.
АПК
3 мая 2021 г. 16:02
Азербайджан увеличил импорт яиц из Грузии почти на 70%

В I квартале этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано яиц на сумму 273,9 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии.

По информации, это на 69,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде Азербайджан был единственным импортером этого продукта из Грузии.

В январе-марте импорт яиц в Грузию снизился на 95,1% в годовом сравнении и составил 53,6 тыс. долларов США. Основными поставщиками яиц в соседнюю страну были Турция, Чехия, Франция и Венгрия.

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Версия на английском языке Azerbaijan's egg imports from Georgia up by almost 70%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan yumurta idxalını 70 %-ə yaxın artırıb

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