Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 76 286,16 тонн хлопкового волокна (хлопка-сырца) на сумму $109 млн 735,96 тыс., что на 13,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и на 7,4% в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Доля хлопкового волокна в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составляет 5,89%.

В июле из Азербайджана было экспортировано 6 744,57 тонн хлопкового волокна на сумму $9 млн 496,55 тыс., что соответственно на 7,4% и 6,9% больше, чем годом ранее.