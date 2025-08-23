О нас

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

АПК
23 августа 2025 г. 17:55
За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 76 286,16 тонн хлопкового волокна (хлопка-сырца) на сумму $109 млн 735,96 тыс., что на 13,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и на 7,4% в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Доля хлопкового волокна в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составляет 5,89%.

В июле из Азербайджана было экспортировано 6 744,57 тонн хлопкового волокна на сумму $9 млн 496,55 тыс., что соответственно на 7,4% и 6,9% больше, чем годом ранее.

Версия на английском языке Azerbaijan increases cotton exports by nearly 7% in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iyulda pambığın ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

