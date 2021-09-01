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Азербайджан стал поставлять больше яблок в Россию

Азербайджан стал поставлять больше яблок в Россию До сих пор разрешение на импорт продукции в Россию было выдано 187 предприятиям по производству помидоров и 54 предприятию по производству яблок.
АПК
1 сентября 2021 г. 13:09
Азербайджан стал поставлять больше яблок в Россию

До сих пор разрешение на импорт продукции в Россию было выдано 187 предприятиям по производству помидоров и 54 предприятиям по производству яблок.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По словам председателя, в настоящее время экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на экспорт помидоров в Россию, составляет 329 729 тонн, что составляет 184.5% томатной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году.

"Экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на экспорт яблок в Россию, составляет 121 517 тонн, что составляет 181.5% от 66 924 тонн яблочной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году. По сравнению с прошлым годом в этом году экспорт яблок вырос", - отметил Тахмазли.

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