Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан сократил экспорт фундука почти на 20% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщил Report председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, вследствие падения лиры по отношению к доллару Турция, крупнейший в мире экспортер фундука, вывела на мировой рынок более дешевый продукт, что и стало причиной сокращения экспорта азербайджанского фундука.

Россия заняла первое место по экспорту азербайджанского фундука в прошлом году, добавил Оруджев.