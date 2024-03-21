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Азербайджан представлен на III заседании министров сельского хозяйства ОТГ

Азербайджан представлен на III заседании министров сельского хозяйства ОТГ Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в III заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане.
АПК
21 марта 2024 г. 13:22
Азербайджан представлен на III заседании министров сельского хозяйства ОТГ

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в III заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Заседание прошло под председательством министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова и генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева с участием министров и замминистров сельского хозяйства стран-членов организации.

В ходе мероприятия казахстанский город Тараз был объявлен сельскохозяйственной столицей ОТГ с сентября 2024. Также принято решение провести следующее заседание в Кыргызстане.

По итогам заседания была принята итоговая декларация.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan participates in 3rd meeting of OTS Agriculture Ministers
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan TDT-nin Kənd Təsərrüfatı Nazirlərinin III Toplantısında təmsil olunub

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