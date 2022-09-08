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Азербайджан нарастил поставки апельсинового сока из Израиля

Азербайджан нарастил поставки апельсинового сока из Израиля В первой половине этого года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 344,9 тонны апельсинового сока на сумму 495 тыс. долларов США.
АПК
8 сентября 2022 г. 17:29
Азербайджан нарастил поставки апельсинового сока из Израиля

В первой половине этого года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 344,9 тонны апельсинового сока на сумму 495 тыс. долларов США.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 13,6% меньше в стоимостном выражении и на 25% меньше в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из Украины поставлено 148,2 тонны сока (-49,3%) на 162,9 тыс. долларов (на 49% меньше, чем год назад), из Бразилии - 48,85 тонны (+19,5%) на 129,3 тыс. долларов (+40,2%), из Израиля - 46,5 тонны (+80,8%) на 87,5 тыс. долларов (+95,6%), из России - 52,9 тонн (-14,5%) на 72,15 тыс. долларов (+29,5%), из Грузии - 27,8 тонн (год назад поставок не было) на 18 тыс. долларов.

58,5% из 983,2 тонн апельсинового сока, импортированного Азербайджаном в прошлом году (из 16 стран), пришлось на Украину.

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Версия на английском языке Azerbaijan sharply increases orange juice imports from Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsraildən portağal şirəsinin alışını kəskin artırıb

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