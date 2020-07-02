Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна

Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна

В 2019/2020 МГ Азербайджан импортировал из России 1,4 миллиона тонн зерна.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Минсельхоза России, это составило 4% от общего экспорта зерна Россией.

В 2019/2020 МГ Россия экспортировала в Турцию в целом 9 миллионов тонн зерна, что составляет 22% от общего экспорта страны.

Российское зерно в текущем сезоне также активно вывозилось в Египет (6 млн тонн или 15% всего экспорта), Бангладеш (2,1 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн тонн, 4%).

С начала сезона РФ экспортировала 40,2 млн тонн зерна, в том числе 32,2 млн тонн пшеницы (-7,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн тонн ячменя (-14,9%), 3,8 млн тонн кукурузы (+45,9%) и 0,3 млн тонн прочих культур (-54,9%).

Отметим, экспорт зерновых из РФ в сезоне 2020/2021 годов может составить 45 млн тонн.