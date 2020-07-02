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Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна

Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна
АПК
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2 июля 2020 г. 15:22
Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна

В 2019/2020 МГ Азербайджан импортировал из России 1,4 миллиона тонн зерна.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Минсельхоза России, это составило 4% от общего экспорта зерна Россией.

В 2019/2020 МГ Россия экспортировала в Турцию в целом 9 миллионов тонн зерна, что составляет 22% от общего экспорта страны.

Российское зерно в текущем сезоне также активно вывозилось в Египет (6 млн тонн или 15% всего экспорта), Бангладеш (2,1 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн тонн, 4%).

С начала сезона РФ экспортировала 40,2 млн тонн зерна, в том числе 32,2 млн тонн пшеницы (-7,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн тонн ячменя (-14,9%), 3,8 млн тонн кукурузы (+45,9%) и 0,3 млн тонн прочих культур (-54,9%).

Отметим, экспорт зерновых из РФ в сезоне 2020/2021 годов может составить 45 млн тонн.

Версия на английском языке Azerbaijan imports 1.4 million tonnes of grain from Russia 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyadan 1,4 mln ton taxıl idxal edib

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