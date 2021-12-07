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Азербайджан импортировал из Орловской и Курской областей сельхозпродукцию

Азербайджан импортировал из Орловской и Курской областей сельхозпродукцию С начала 2021 года с территории Орловской и Курской областей вывезено за рубеж 2 606 партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом более 99 тыс. тонн.
АПК
7 декабря 2021 г. 12:14
Азербайджан импортировал из Орловской и Курской областей сельхозпродукцию

С начала 2021 года с территории Орловской и Курской областей вывезено за рубеж 2 606 партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом более 99 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), количество экспортных партий увеличилось на 76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также мясо и мясные продукты. Так, с подконтрольной территории вывезено 16 250 тонн мясных продуктов в Гонконг, Вьетнам, Украину, Азербайджан, Сербию, Румынию.

В страны Европейского союза (Литва, Словакия, Латвия, Польша) отправлено 59 741 тонна гранулированного жома, 9 223 тонн шрота подсолнечного, 413 тонн кормовых добавок.

Также с территории двух областей экспортировано 3 202 тонны молочной продукции, 11 105 тонн сырья животного происхождения, 2 партии ветеринарных препаратов и 100 кг мёда. Получателями грузов явились страны Европейского союза, Украина, Гонконг, Китай, Тайвань, Азербайджан, Таджикистан, Румыния, Словакия, Малайзия, Великобритания, Корея, страны ЕАЭС.

Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей. Её качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyanın Oryol və Kursk vilayətlərindən aqrar məhsullar idxal edib

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