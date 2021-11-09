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Азербайджан импортировал из Грузии 82 тонны фундука

Азербайджан импортировал из Грузии 82 тонны фундука С 1 августа 2020 года по 7 ноября Грузия экспортировала 12,4 тыс. тонн фундука.
АПК
9 ноября 2021 г. 12:06
Азербайджан импортировал из Грузии 82 тонны фундука

С 1 августа 2020 года по 7 ноября Грузия экспортировала 12,4 тыс. тонн фундука.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.

Согласно информации, в годовом сравнении объем экспорта увеличился на 3,5 тонны или 39%, а доход составил 56,4 млн долларов США (+14%).

За отчетный период Азербайджан импортировал 82 тонны фундука.

Крупнейшими импортерами фундука стали Италия (5 504 тонны), Германия (2 090 тонн), Испания (402 тонны), Чехия (401 тонна), Польша (311 тонн) и др.

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Версия на английском языке Azerbaijan imports over 80 tons of hazelnuts from Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan 82 ton fındıq idxal edib

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