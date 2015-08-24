Армянская валюта за день обесценилась к евро на 3,1%

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Армянская национальная валюта драм в понедельник обесценился к американскому доллару на 1,2%, а к евро — на 3,1%. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Центробанка Армении, среднерыночный курс американской валюты к драму по итогам понедельника, по сравнению с показателем пятницы, подскочил на 5,73 пункта, составив 483,43 драма за доллар, а курс евро вырос еще больше — на 16,56 пункта, достигнув отметки 554,83 драма.

Среди основных внешних причин эксперты называют продолжительную девальвацию российского рубля. В числе внутренних причин — ухудшение экономической ситуации в Армении из-за сокращения объемов внешней торговли на 20,6% (до 2,2 млрд. долларов) и спада трансфертов на 30,5% (до 537,1 млн. долларов) за первое полугодие.