AQTA начала расследование в связи с российским запретом на экспорт помидоров

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проводит расследование в связи с запретом России на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проводит расследование в связи с запретом России на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь AQTA Айсель Фарзиева.

Она отметила, что о результатах расследования будет дана подробная информация.

Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. В частности, только с 22 октября специалисты службы 17 раз зафиксировали обнаружение "карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки".

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", - заключили в службе.