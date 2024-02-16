Агропарки Азербайджана продали продукцию на 96 млн манатов

В 2023 году агропарки Азербайджана реализовали продукцию на 96 млн манатов.

В 2023 году агропарки Азербайджана реализовали продукцию на 96 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

"В прошлом году в агропарках произведено 41 тыс. тонн пшеницы, 24 тыс. тонн ячменя, 31 тыс. тонн кукурузы, 78 тыс. тонн сахарной свеклы, 14 тыс. тонн картофеля, 1,2 тыс. тонн сои, 11 тыс. тонн хлопка, 52 тыс. тонн кукурузы на силос и 11 тыс. тонн клевера", - сказал он.

По словам Адыгёзалова, в общем объеме производства пшеницы 66% пришлось на продовольственную, 18% - посевную, 16% - кормовую.

В агропарках также постепенно внедряются современные оросительные системы, добавил глава агентства.