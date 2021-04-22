АБР создаст для Азербайджана систему отслеживания продуктов на основе блокчейн

В будущем проект может быть расширен на соседние страны в зависимости от успеха этого пилотного проекта

Шри-ланкийский блокчейн-стартап Tracified выиграл международный тендер Азиатского банка развития (АБР) на внедрение системы отслеживания продуктов питания в Азербайджане.

Как передает Report, проект под названием «Фонд цифрового развития для Азии и Тихого океана - Система отслеживания продуктов питания в Азербайджане» в будущем может быть расширен на соседние страны в зависимости от успеха этого пилотного проекта.

«Победа в тендере АБР стала для Tracified кульминацией захватывающих двух месяцев. Как ланкийский игрок в пространстве с разнообразными возможностями и постоянными разработками во всем мире, мы с нетерпением ждем возможности изучить границы платформы Tracified с помощью этого проекта и оказать долгосрочное влияние на агропродовольственный сектор Азербайджана», - заявила соучредитель Tracified Дилипа Джаятиллаке (Dileepa Jayatillake).

Как отмечается в сообщении, правительство Азербайджана планирует принять законы и постановления о безопасности пищевых продуктов, но поскольку агропродовольственный сектор Азербайджана сильно фрагментирован и состоит в основном из микро-, малых и средних предприятий пищевой промышленности, внедрение системы отслеживания пищевых продуктов в стране является сложной задачей.

Для решения этой проблемы Азиатский банк развития планирует внедрить систему отслеживания пищевых продуктов, ориентированную на продукты, основанные на продуктах питания, кормах, животных, используемых для производства пищевых продуктов, и пищевых добавках.

Управление проектом будет осуществлять Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, в то время как Tracified будет внедрять и настраивать систему отслеживания с помощью общедоступной цепочки блокчейна, создавать решение для физической маркировки с целью эффективного отслеживания поступартий, проводить тренинги с помощью местных консультантов и давать рекомендации по масштабированию системы.

Компания Tracified, созданная в рамках своего инновационного центра StartupX Foundry, представляет собой платформу отслеживания на основе блокчейн, которая связывает всю цепочку поставок. Решение может применяться в сценариях, где важно обеспечить целостность цепочки поставок.

Tracified недавно объявила, что получила вложения в акционерный капитал от японской венчурной компании 360ip, которой переданы 20% акций компании.

Кроме того, передовая платформа отслеживания стартапа на основе блокчейна была выбрана Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в качестве инициатора создания цифровой платформы отслеживания урожаев шри-ланкийских фермеров, выращивающих корицу, и продуктов с добавленной стоимостью, которые будут использоваться в международной торговле. Платформа также получила признание как на национальных, так и на международных форумах.