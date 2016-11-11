Выборы в США: Главой сверхдержавы стал неожиданный кандидат - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ США могут преподнести свою работу. К примеру, если батальные сцены из фильмов производства других стран зачастую выглядят неестественно, в американских картинах они правдоподобны. Каждый помнит героя фильма "Рэмбо".

Эта страна также может мастерски вести пропаганду, связанную со странами, поддерживающими террористов и террор. Президентские выборы можно также считать коронным произведением США. Данной политической кампанией остались довольны все - те, кто любит и не любит США.

За указанной политической кампанией также следят по той причине, что от ее результатов зависит экономическое и политическое положение государств.

Ведь до сих пор США обладают сильным влиянием на финансовый и экономический рынки мира. Иными словами, национальные валюты почти всего мира регулируются американским долларом, нефтяные цены также устанавливают на основе спроса и предложения на "черное золото" в США. То есть сейчас США находятся на вершине пирамиды, что означает однополярный мир.

Будучи правыми, другие государства хотят от Америки большей справедливости и чтобы страна была на стороне правых в урегулировании конфликтов.

Безусловно, Азербайджан также желает демонстрации Америкой справедливой позиции по отношению к нашей стране, 20% территорий которой находится под оккупацией. Так как это государство является членом и одним из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования конфликта в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

С этой точки зрения президентские выборы в США и их результаты интересны и значимы для Азербайджана.

На президентских выборах 8 ноября кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу, набрав 276 голосов Коллегии выборщиков. Его главный соперник - кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 218 голосов.

Вечером 10 ноября нынешний президент США Барак Обама встретился с новоизбранным президентом Д.Трампом. Б.Обама передаст власть Д.Трампу.

Многие ждут новшеств в истории США. Предполагалось, что если до этого президентом США смог стать гражданин страны американо-африканского происхождения Б.Обама, то главой государства впервые может быть избрана и представительница слабого пола Х.Клинтон. В действительности, подобное предположение выдвигалось в основном из-за доброжелательности. Избрание женщины президентом в одной из ведущих мировых держав было бы не только интересно, но и могло бы послужить импульсом и примером для женщин других стран и пр.

Однако, в США не произошло очередного новшества и избрание Д.Трампа президентом стало для многих сюрпризом.

В том случае, когда в предвыборной гонке экс-госсекретарь, бывшая первая леди страны выглядела более умной и реалистичной, сказать это о Д.Трампе было трудно. Многим казалось, что Республиканская партия отказалась от президентского поста. Основание говорить это также давали выступления ряда представителей партии. Однако, можно сказать, что все это шоу.

Создающий впечатление немного несерьезного человека и известный таковым имиджем миллиардер Трамп будет президентом США как минимум 4 года. 20 января 2017 года пройдет его инаугурация и он станет 45-м президентом США.

Что же изменится? Маловероятно, что во внешнеполитическом курсе США произойдут серьезные изменения. Трамп должен добиться повышения влиятельности США на Среднем Востоке из-за ИГ.

Президенты США от республиканцев Джордж Буш старший и его сын Джордж Буш младший вторглись в Ирак. А представитель Демократической партии Б.Обама стал президентом Соединенных Штатов в то время, когда будущее Ирака как государства было под сомнением. Вдобавок ко всему, будущее Сирии также неизвестно.

В годы президентства Б.Обамы на севере Африки, в Египте, Тунисе и Ливии произошли "весенние революции". Своего союзника Хосни Мубарака Вашингтон заменил на исламиста-демократа Мухаммеда Мурси, а затем на генерала Сиси.

Хотя Обаме и удалось обезвредить лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, возникли условия для появления еще более богатой террористической организации - ИГ.

Если "Аль-Каида" считается "плодом" республиканцев, тогда ИГ можно считать "плодом" политики демократов. Кстати, в ходе предвыборной кампании Д.Трамп сказал, что президент США Б.Обама специально не хочет покончить с ИГ: "Так как ИГ был создан самим Б.Обамой, а Х.Клинтон оказала ему в этом непосредственную помощь. То есть, ИГ является совместным проектом этих двух лиц".

Правда, хотя в своем выступлении новоизбранный президент от республиканцев отнесся к этому довольно иронично, впечатление от сделанного им заявления говорит о другом.

Б.Обаме удалось преодолеть ущерб, наносимый влиятельности США в вопросе о преемственности президентов-республиканцев. В 2009 году Б.Обама даже был удостоен Нобелевской премии.

Ему удалось изменить политику и отношение США к Ирану. Это в какой-то мере не противоречило интересам республиканцев, так как партия является традиционным союзником Ирана.

Хотя Д.Трамп заявлял, что в случае избрания президентом он первым делом аннулирует подписанное с Ираном соглашение касательно ядерной программы, безусловно, не секрет, что это является неким сигналом давления на власти в Тегеране. Это также можно расценить как изменение Ираном позиции в решении вопросов, связанных с Сирией.

Отметим, что соглашение, достигнутое в июле 2014 года касательно ядерной программы Ирана, миллиардер назвал "полнейшей катастрофой". Он посчитал соглашение полностью безуспешным как для США, так и для Израиля и Среднего Востока. Данное соглашение с Ираном Д.Трамп назвал самым плохим событием, произошедшим с Израилем. Далее в заявлении Д.Трамп сказал: "Мы полностью развалим террористическую сеть Ирана. Существуют сильные и крупные сети, однако мы еще сильней".

Нам не хотелось бы заводить разговор о других обещаниях президента от республиканцев.

Хотелось бы коснуться других обещаний новоизбранного президента-республиканца. Так как, приступая к своим обязанностям, он выступит с новой государственной программой. Естественно, там отразится определенная часть предвыборных обещаний. Однако, Трамп станет исполнителем нового связанного с международной политикой курса США.

Х.Клинтон не смог спасти даже ее сопартиец и президент Б.Обама. На митинге в ее поддержку Б.Обама заявил, что в период его президентства США превратились в более сильную и уважаемую страну. Обама особо подчеркнул, что в результате проводимых реформ в сфере здравоохранения более 200 млн американцев получили возможность медицинского страхования: "Мы вернули еще большее количество военнослужащих из-за рубежа, уничтожили Усама бен Ладена. Америка стала более сильной и уважаемой в мире страной. На выборах 8 ноября американцы имеют возможность отдать голоса за умного и устойчивого президента, который укрепит наш успех. Надеюсь, что 8 ноября вы изгоните страх и выберете надежду", - сказал Обама, говоря о Х.Клинтон.

По словам наблюдателей, основную роль в проигрыше бывшего госсекретаря сыграли тайные письма в ее электронной почте. За 3 дня до выборов Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что в электронной переписке Х.Клинтон не было никаких фактов преступления. Отметим, что в августе 2015 года приступили к расследованиям касательно официальной переписки Х.Клинтон в 2009-2013 гг, когда она была госсекретарем США.

Молодежь и женщины слабо поддержали кандидатуру Х.Клинтон.

Таким образом, США сделали президентом человека, который не был известен в политике. Однако, скорее всего, он не будет придерживаться новой линии вне основных целей внешней и внутренней политики страны. То есть, маловероятно, что Д.Трамп проявит подобную инициативу.

Отметим, что Б.Обама выступал с лозунгом "Изменимся!". Хотя данное изменение дорого обошлось арабским государствам, Б.Обама подписал окончательный вариант закона о реформах в системе здравоохранения. На презентации Обама отметил, что данный закон станет основой для реформ в сферах высшего образования и медицинского страхования. Закон предусматривает предоставление медицинского страхования 32 000 гражданам США.

Предвыборный лозунг Д.Трампа был "Вновь создай великую Америку!" ("Make America Great Again!"). Аналогичным лозунгом воспользовался в своей предвыборной кампании в 1980 году и Рональд Рейган, ставший первым в мире президентом-актером, который останется в истории как человек, приложивший руку к распаду бывшего СССР.

И еще, шаги, которые приняла бы Х.Клинтон в международной политике, были ясны. Как минимум не исключалось, что она продолжит политический курс Б.Обамы. С этой точки зрения от Д.Трампа можно ждать сюрприза. Поэтому, следует учитывать, что под его рукой будет один из рычагов безопасности мира...