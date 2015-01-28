​Власти Армении огораживают себя "Перинчекским вопросом" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека проводит в Страсбурге (Франция) слушания, связанные с высказанной турецким политиком Догу Перинчеком мыслью о том, что "армянский геноцид является ложью империалистов".

Как сообщает Report, впредь слушания пройдут в закрытом формате.

Наша цель заключается не в том, чтобы оценить эту судебную игру, так как Европа привыкла к подобным судам, связанным со свободой слова и мысли.

Хотелось бы внести ясность в вопрос о пристальном внимании армянских СМИ к данному событию.

Для этого проследим события последних 15 дней в Армении.

12 января российский военнослужащий застрелил в Гюмри 7 членов одной семьи. После этого в стране начались акции протеста с требованием его сдачи армянской стороне. Звучало также требование о выводе российской военной базы с территории Армении. Хотя положение принимало серьезный характер, впоследствии, в результате вмешательства в вопрос, напряженность немного спала.

Дошло до того, что на встрече с представителями СМИ 28 января заместитель начальника полиции Армении Владимир Гаспарян призвал их воздерживаться от распространения информаций об инциденте в Гюмри.

Кроме того, в стране прошли две акции протеста, связанные с социально-экономической ситуацией. Одна акция была проведена перед резиденцией президента Армении работниками завода "Наирит". Люди требовали выплаты им 18-месячной задолженности. Правительство бессильно перед их требованием.

Вторую акцию провели предприниматели. Она прошла перед зданием правительства Армении.

Митингующие выступали против закона о налогах. Требования предпринимателей также до сих пор не выполнены.

В этой ситуации, учитывая чуткое отношение армян к вымышленной истории, правительство Армении пытается направить внимание на судебный процесс в Страсбурге. Этим правительству удалось отвлечь внимание общества от событий в Гюмри и социально-экономического положения в стране. Пользуясь прессой, власти довольно искусно огораживают себя. В результате, армянским властям, хоть и на время, но все же удалось отвлечь внимание протестующих.