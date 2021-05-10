В погоне за грантами, или зачем американскому институту вводить мир в заблуждение

Что лежит в основе методологии американского Института показателей и оценки здоровья

В недавно опубликованной статье агентства DW приводятся данные американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), согласно которым страны бывшего СССР и соцлагеря лидируют по смертности от COVID-19. Для чего подобное утверждение, на какой методологии оно основано и основано ли вообще? Ведь факты вещь упрямая, и по статистике первые строчки в мировом рейтинге по смертности от коронавирусной инфекции занимают далеко не страны СНГ, а европейские Венгрия, Гибралтар и Чехия. А мировые СМИ полны новостями о тяжелейшей эпидемиологической ситуации в ряде стран, таких как Индия, Бразилия, сами США.

Зачем IHME нужно преувеличить цифры и вводить читателей в заблуждение? Дело в том, что деятельность самого института и используемая ими методология при подсчетах не создает чувство компетентности и справедливости. Институт для показателей и оценки здоровья (IHME ) - это исследовательский институт, работающий в области статистики глобального здравоохранения и оценки воздействия в Вашингтонском университете в Сиэтл. IHME проводит исследования и обучает ученых, политиков и общественность концепциям, методам и инструментам показателей здоровья. Однако чего за этим всем больше - здравоохранения или политики и самопиара?

Даже при поверхностном исследовании деятельности этого американского института можно наткнутся на довольно примечательные факты. Например, администрация Википедии, предоставляя информацию о нем, прикрепляет такое замечание: "Статья содержит контент рекламного характера. Пожалуйста, помогите улучшить его, удалив рекламный контент и неприемлемые внешние ссылки, а также добавив энциклопедический контент, написанный с нейтральной точки зрения". Это примечание свидетельство того, что данная организация занялась самопиаром, скорей всего, разместив в электронной энциклопедии статью о себе рекламного характера.

Если поискать, откуда же институт берет финансирование, то обнаруженные факты, вполне могут выявить мотив их деятельности. IHME был запущен в июне 2007 года на основе основного гранта в размере 105 миллионов долларов США, который в основном финансировался Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Все помнят громкие заявления от Билла Гейтса: он угрожал миру чипированием, а после начал запугивать мировую общественность новой пандемией, которая по его же словам, может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. При этом во время пандемии он еще смог неплохо разбогатеть, увеличив свое состояние на 8 млрд долларов США.

Но вернемся вопросу касательно достоверности предоставляемой информации. Сама организация в отчете указывает, что смертность от COVID-19 в мире в 2 раза выше, чем указывается официально, и составляла на 3 мая 2021 года почти 7 млн. человек. И это ни что иное, как "реверанс" в сторону фармацевтической индустрии, призванный подстегнуть пробуксовывающий процесс вакцинации в мире.

И в этом контексте совершенно неудивительно, что американский институт делает упор именно на странах "бывшего соцлагеря", которые, как правило, закупают китайскую и российскую вакцину, ни никак не американскую.

Деятельность IHME не раз подвергалась критике. Так, ученые Сиднейского университета считают, что более 70% зафиксированных в США случаев смерти не соответствуют прогнозируемому IHME интервалу. Так как прогнозы IHME не соответствуют реальности, ее использование в планировании ресурсов здравоохранения рискованно.

Неоднозначной можно назвать и методологию этого Института при определении "реальной смертности от COVID-19". Одним из важнейших параметров при определении "реальной смертности от СOVID-19" является "избыточная смертность", и даже сами авторы отчета признают, что в нем есть расхождения и не учитываются многие факторы, отмечая, что они делают поправки на зафиксированные иные причины. Однако и этот показатель всегда опирается на официальные данные стран. Итак, избыточная смертность в Азербайджане в 2020 году составила около 19 тысяч человек (всего – 75.647) в сравнении с показателями 2019 года, из них 2 858 – зарегистрированные в 2020 году военные потери. Итого, избыточная смертность (по невоенным причинам) составила примерно 16 тысяч человек.

Если рассмотреть Армению, как государство, которое, как и Азербайджан пережила войну и пандемию, то ситуация кажется нам все более неправдоподобной. Там избыточная смертность составила 9 185 человек, из которых 2 291 – официально признанные военные потери, а 6 894 – это количество смертей по невоенным причинам. Стоит упомянуть тот факт, что население Азербайджана в три раза превышает население Армении. Используя тот же подход, что и IHME, мы бы выявили картину, где "избыточная смертность" в Армении составила бы свыше 20 тысяч. Но в таком случае вопрос, почему Армения не попала в этот список, остается открытым.

Равно как и вопрос, что лежит в основе методологии Института показателей и оценки здоровья - реальное беспокойство о системе здравоохранения стран мира или все-таки политика и погоня за "донорскими пожертвованиями"?

И сравнение с официальной статистикой наглядно свидетельствует, что речь идет об очередном "исследовании" по теме коронавирусной инфекции, которые охочие до кликбейта мировые СМИ так охотно публикуют и пиарят.