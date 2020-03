В плену у коронавируса - великие умывают руки - КОММЕНТАРИЙ

Чистоплотность ныне равноценна выживанию. И даже замарашки, некогда пренебрегавшие ею, засуетились, еще бы, ведь на кону жизнь! Мир оказался в плену у коронавируса, избавление от которого диктует необходимость соблюдать элементарные правила гигиены.

И в первую очередь, гигиену рук. Все с них и начинается. Иначе придется смиренно поднять руки и сдаться в плен смертельно опасной инфекции. Верно подмечено, "рука руку моет, а две - лицо". Увы, в мире даже перед лицом глобальной опасности каждый моет лишь свои руки, полагая и надеясь вымыть обоими лицо. Как ни получится хлопок одной рукой, так и лица не умыть, если руки не в ладах друг с дружкой. А дружбу водить, похоже, никто не собирается - злость, неприязнь застила людям глаза. Происходящее в мире лишний раз подтверждает это – свыше 600 тысяч человек заражены коронавирусом, унесшим жизни более 30 тысяч человек.

Не обошел стороной вирус и высокопоставленных чиновников. Среди заразившихся коронавирусом в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 55-летний глава британского правительства заявил, что взятый у него тест на коронавирус оказался положительным.

Официальные лица Букимгенского дворца обнародовали сведения о заражении коронавирусом 71-летнего принца Чарльза. Сообщается, что состояние престолонаследника нормальное. У его супруги – 72-летней Камиллы Паркер-Боулз вирус не обнаружен. По настоянию врачей они приняли решение изолироваться в своем замке в Шотландии. О том, где мог принц Чарльз подхватить опасный вирус, неизвестно. Зато известно, что 12 марта он участвовал в общественном мероприятии и в тот же день встретился со своей матерью – королевой Елизаветой II. Она, судя по распространенной информации, совершенно здорова.

Между тем, США опережают остальные страны по числу зараженных коронавирусом. В настоящее время в США насчитывается 85 228 заразившихся вирусом COVID-19, а количество жертв опасного недуга достигло 1 243 человек. Это больше, чем в Китае, Италии и других странах мира.

Президент США Дональд Трамп увязал эту печальную статистику с отлаженной в стране системой тестирования на коронавирус. "Все это объясняется тем, как мы проверяем людей. Мы проводим тесты невероятному количеству людей", - заявил он.

Президент США усомнился в правдивости обнародованной Китаем численности больных коронавирусом: "Невозможно судить о том, кого проверяли и не проверяли на коронавирус в Китае. Полагаю, это довольно сложно. В Китае никому неизвестны фактические показатели".

В последнее время все чаще мелькают сводки о заразившихся коронавирусом в России. 27 марта в России за сутки было зафиксировано 196 случаев заражения. Вирусом заразились 1 036 человек в 58 регионах страны. Мир до сих пор не может искренне признаться в своей беспомощности перед этим недугом.

26 марта состоялся виртуальный саммит "Большой двадцатки" (G-20) и Европейского союза (ЕС). Оба были посвящены борьбе с коронавирусом. На саммите стран G-20 председательствовал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Во внеочередном саммите приняли участие не только члены G-20, но и представители ряда государств, международных и региональных организаций. Среди них официальные лица Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, региональные структуры - ASEAN, Африканский союз, Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, международные организации - Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ООН и многие другие.

Напомним, что последний саммит стран G-20 состоялся в 2019 году в Японии. А в 2020 году председательство в организации перешло Саудовской Аравии. В G-20 входят США, Австралия, Аргентина, Германия, Великобритания, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Мексика, Китай, Россия, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия и Европейский Союз.

В виртуальном саммите большой двадцатки приняли участие президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В заключительном документе саммита подчеркивалось, что страны G-20 готовы предпринять необходимые шаги для преодоления пандемии COVID-19, не жалеть усилий во имя защиты людей, рабочих мест и доходов населения, а также оказывать помощь всем странам, нуждающимся в поддержке.

Участники саммита сошлись во мнении о выделении средств Всемирной организации здравоохранения, Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation) и Альянсу по вакцинам (Gavi, The Vaccine Alliance). "Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и отдельных лиц внести свой посильный вклад в общие усилия", - подчеркивается в итоговом документе.

Кроме того, лидеры G-20 обещали приложить усилия для сведения к минимуму экономического и социального ущерба от пандемии, восстановления глобального экономического роста, сохранения стабильности на рынке и укрепления потенциала восстановления.

"Мы продолжим оказывать решительную и крупномасштабную финансовую поддержку. G-20 усилит коллективную деятельность, обеспечит адаптацию и взаимную поддержку. Сила и масштаб совместной деятельности в этом направлении возродят глобальную экономику", - отмечается в документе.

Как явствует из документа, крупные державы клятвенно обещали исправить ошибку, допущенную три месяца назад. Вероятно, результат удастся ощутить спустя три месяца. Даже те, кто намеренно абстрагировался от этой проблемы, осознали всю серьезность сложившегося положения. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Саммит был в том числе обусловлен ситуацией на нефтяных рынках, где в последнее время наблюдается обвал цен. Пандемия не позволила переформатировать саммит в заседание ОПЕК+. Многие сходятся во мнении о том, что коронавирус привел к ослаблению экономики стран мира и обвалу цен на нефть.

С момента нашествия коронавируса саммит "Большой семерки"(G-7) в верхах не проводился, зато состоялась телеконференция министров иностранных дел стран G-7, в ходе которой было принято решение об оказании финансовой помощи Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. На эти цели был выделен 71 млрд фунтов стерлингов. А предшествовала этому телеконференция министров финансов и директоров банков стран G-7. Сообщается, что в связи с пандемией президент США Дональд Трамп проведет саммит "Большой семерки" в виртуальном формате.

На редкость беззубым и безуспешным выдалось заседание Европарламента. Парламентарии так и не пришли к консенсусу по борьбе с коронавирусом. Заседание выявило отсутствие работоспособности Европарламента, его неумение оперативно маневрировать в экстремальных ситуациях. Все помнят, сколь поразительную солидарность проявили европарламентарии в вопросе запрета на въезд беженцев на территорию ЕС, но когда дело дошло до помощи Италии и Испании, где бушует коронавирус, депутаты так и не договорились. Весьма красноречиво, ничего не скажешь…

Сильные мира сего, блоки и организации мира уже три месяца не могут создать единый центр по борьбе с коронавирусом, а лишь ограничиваются закрытием границ. А вирус границ не ведает. В разных уголках земного шара ежедневно, ежечасно гибнут люди, подкошенные опасным недугом.

Так как же противостоять коронавирусу, достаточно ли просто мыть руки, и когда наступит конец пандемии?

Видимо, великие решили попросту умыть руки, расписавшись в своей несостоятельности в совместной борьбе с вирусом, всколыхнувшим все человечество.

С одной стороны, Дональд Трамп сулит улучшение ситуации после Пасхи, а с другой - собирается созывать виртуальный саммит G-7 в июне. Становится очевидно, что вопреки громогласным заявлениям, президент США по сути затрудняется спрогнозировать время окончания пандемии. А президент России Владимир Путин заявил, что вирус продлится не менее трех месяцев. Сумятица и неопределенность чревата проблемами для стран, претендующих на мировое господство, утратой доверия и уважения к ним. Число зараженных коронавирусом приближается к миллиону, а великие все никак не договорятся. Как руки будут мыть лицо, если даже рука руку мыть не в состоянии? А между тем, на кону судьба человечества!