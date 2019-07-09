В Азербайджане формируется отвечающий современным требованиям агросектор - МНЕНИЕ

Произведенные в аграрном секторе Азербайджана за прошедший год реформы, включая ввод в эксплуатацию ряда сельскохозяйственных предприятий - создание при Министерстве сельского хозяйства Государственной аграрной торговой компании, Государственного производственного и перерабатывающего объединения "Азераграр", Аграрного научно-инновационного центра, Центра аграрных исследований, ОАО "Аграрные закупки и снабжение", Агентства по аграрным кредитам и развития, Агентства аграрных услуг, либерализацию рынка сельскохозяйственной техники, племенных животных и удобрений, дают свои плоды.

Об этом также свидетельствуют статданные аграрного сектора.

Так, стоимость произведенной в Азербайджане сельскохозяйственной продукции в январе-мае текущего года была на 6,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство растительной продукции выросло на 24,9%, животноводческой - на 2,9%. Эти цифры обнародованы Госкомстатом.

Наряду с ростом производства в аграрном секторе, увеличивается и объем экспорта. Так, за пять месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал 252 тыс. тонн фруктов и овощей на 241 млн долларов, что соответственно на 25% и 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономист-эксперт Джафар Ибрагимли "Посевные площади будут использоваться более оптимально и продуктивно".

Экономист-эксперт Джафар Ибрагимли отмечает, что создание новых государственных сельскохозяйственных компаний обеспечило выход фермеров на рынок из единого центра, ускорило реализацию скоропортящихся товаров: "Таким образом, рост экспорта является естественным процессом".

Наряду с созданием новых структур, в Азербайджане совершенствуются некоторые механизмы в агросекторе. Так, согласно указу президента Ильхама Алиева "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере", со следующего года фермеры будут получать субсидии посредством Информационной системы субсидий (SIS), которая является подсистемой Информационной системы "Электронное сельское хозяйство".

"Главный вопрос - более оперативная выдача субсидий. Внедрение квот и коэффициентов по регионам после субсидирования приведет к более оптимальному и продуктивному использованию посевных площадей", - сказал Ибрагимли.

Депутат Вахид Ахмедов "Мы можем получить больший доход, если будем экспортировать переработанную продукцию вместо сырья".

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов также говорит, что шаги, предпринятые в аграрном секторе, стали приносить свои плоды. Депутат предлагает обратить особое внимание на некоторые моменты: "Например, в настоящее время Азербайджан покупает высококачественное зерно из России и Казахстана. Потому что мы сами не можем добиться производства качественного зерна. Нам следует уделить внимание этой сфере. Есть пробелы в переработке сельскохозяйственной продукции, их надо устранять. Большие результаты были достигнуты в выращивании помидоров по современным технологиям. Но если мы будем экспортировать помидоры в переработанном (томатная паста и пр.), а не сыром виде, то можем получить больший доход".

Директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде уверяет, что данная организация в своей деятельности уделяет основное внимание повышению гибкости и эффективности системы управления: "В конечном итоге, вырос уровень рыночной ориентированности аграрного сектора, увеличились возможности для выхода фермеров на рынок на выгодных условиях. Реформы в этой области, я уверен, приведут к еще большим результатам".