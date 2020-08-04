Турецко-азербайджанские учения – друг ликует, а враг трепещет

История повторяется. 102 года назад Кавказская исламская армия Османской империи прибыла в Азербайджан, чтобы защитить молодую Азербайджанскую Демократическую Республику и избавить страну от армяно-большевистских элементов.

История повторяется. 102 года назад Кавказская исламская армия Османской империи прибыла в Азербайджан, чтобы защитить молодую Азербайджанскую Демократическую Республику и избавить страну от армяно-большевистских элементов.

И вот спустя чуть более века турецкая армия вновь в Азербайджане. Но на сей раз, чтобы явить всему миру солидарность с правопреемницей той самой АДР, показать, что эта солидарность неизменна и вечна.

Османская Турция, оказавшаяся в довольно тяжелом положении после Первой мировой войны, вопреки всему пришла на помощь Азербайджану. А нынче наша страна намного сильнее той, что была 102 года назад. Неизменными остались лишь друзья и враги.

Азербайджанские земли оккупированы. Все это произошло при поддержке и всяческом содействии покровителей Армении. Безнаказанность вдохновляет оккупанта. Армения вновь и вновь прибегает к военным провокациям. Последняя в этой череде произошла в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы. А спустя 17 дней после этого в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в нашей стране проводятся широкомасштабные боевые тактические и тактико-летные учения с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран.

Согласно плану, с 1 по 5 августа учения проводятся в Баку и Нахчыване, а с 29 июля по 10 августа - с участием военной авиации в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованных в совместных широкомасштабных тактических и летных учениях.

Исторически враги испокон препятствовали азербайджано-турецкому сближению, опасались этого союза. Боятся они и сейчас. Армения пребывает в неописуемом страхе. Поскольку опасается ответа за предательство и коварство, совершавшееся на протяжении истории. Когда Азербайджан и Турция объединяются, чтобы претворить в жизнь нечто совместное, армяне опасаются, что настал час возмездия.

Официальный Ереван в панике обратился за помощью к России, США и Франции. Получив обнадеживающий ответ, оккупант продолжает строить коварные планы. Армения пытается подать совместные азербайджано-турецкие учения и отношения, в целом, в ракурсе мнимого контрвыпада против России. Разумеется, это плод воспаленного армянского воображения. Не зря говорят, предатель все время опасливо озирается. Армянские власти считают, что Турция пришла на помощь, чтобы освободить азербайджанские земли из-под оккупации. Поэтому всячески пытается втянуть в это Россию, спровоцировав российско-турецкое противостояние.

26 июля состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России. Армянские СМИ тут же принялись судачить о том, что, дескать, Путин посоветовал Эрдогану не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт.

В отличие от армянских измышлений, ответ Турции был предельно ясен и очевиден. Президент Турции и официальные лица братской страны указали армянам их место, дав понять, что история имеет обыкновение повторяться. В отличие от Армении, Азербайджан и Турция действуют в рамках международно-правовых норм и исходя из уважения основополагающих принципов международных отношений.

Таким образом, армянское шоу с треском провалилось. Попытки вовлечь Россию, очевидно, не удались. Вероятно, Путин и Эрдоган обсудили армянские провокации в регионе, военные учения, ситуацию в Ливии, Сирии и турецко-российские отношения. Между президентами России и Турции сложились уважительные, доверительные отношения и указаниям тут вряд ли найдется место.

Армения нагнетает напряженность в российско-турецких отношениях, в том числе для того, чтобы словить дивиденды и лояльность на Западе. США, Франция, Германия жестко критикуют Турцию за операцию в Сирии, поставки "С-400" и позицию в отношении сирийских и иракских беженцев.

Таким образом, активно муссируя тему совместных азербайджано-турецких военных учений, армяне стремятся ополчить Россию и западные государства против Турции и Азербайджана. Заискивая перед покровителями, армяне виляют хвостом, подобно верным псам. Только вот незадача - факты вещь упрямая и против истории не попрешь. Вероломство армян общеизвестно.

28 июля министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с послом России в Ереване Сергеем Копрыкиным, а начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян поспешил на встречу с послом США в Ереване Линн Трейси и военным атташе посольства, полковником Скоттом Максвеллом.

На повестках встреч были ситуация в регионе и вопросы военно-технического сотрудничества. Официальные лица Армении посетовали на азербайджано-турецкое сотрудничество и, как всегда, слезно просили о финансовой помощи.

В этой связи уместно будет напомнить о состоявшихся 23 июля российско-армянских учениях на границе с Азербайджаном и Турцией. Цель учений состояла в изучении методов разведки и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российские "МИГ" провели учебные вылеты на высоте 5 тысяч метров. Учения проводились на высокогорных и горных российских полигонах, таких как "Кахмуд" и "Алагёз".

Кстати, ни Азербайджан, ни Турция, у границ которых проводились эти учения, не высказали ни единой жалобы.

Азербайджано-турецкие учения напомнили о событиях 19-летней давности. Летом 2001 года иранские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Азербайджана, а после - вынужденно отступили. В августе того же года турецкие самолеты совершили полеты над площадью "Азадлыг" в Баку, вновь явив всему миру турецко-азербайджанское единство и братство. Враг получил отпор. Вот и теперь враг трепещет, а друзья ликуют. Всем очевидно, что азербайджано-турецкое единство является гарантом региональной и международной безопасности. Двустороннее сотрудничество успешно развивается в политической, экономической, социальной, культурной и иных областях.

Баку и Анкара открыты для благих начинаний.