Стратегия США по Ирану - это лето будет особенным - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Ожидается ужесточение позиции США по Ирану. Об этом говорят и условия, до сих пор не предъявлявшиеся представителями Белого дома правительству Ирана.

Как известно, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между странами большой "шестерки" и Ираном. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео представил стратегию Белого дома по Ирану. Хотелось бы коснуться некоторых из заявленных им тезисов. По словам Майкла Помпео, при отсутствии изменений в позиции Ирана, США расширят санкции: "Последствия будут тяжелыми. Новые санкции уже готовы. Это будут самые жесткие санкции за всю историю. На Иран будет оказано невиданное ранее финансовое давление".

Напомним, что США возобновили антииранские санкции после выхода из соглашения по иранской ядерной программе. По словам Майкла Помпео, как только санкции против Ирана заработают в полную мощь, экономике Ирана, чтоб устоять, придется вести борьбу не на жизнь, а на смерть: "Для оказания давления на Иран будет налажено тесное сотрудничество с региональными союзниками. Иран больше не сможет верховодить на Ближнем и Среднем Востоке. Армия "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской исламской революции проводит в Европе тайную операцию по организации покушений. Для недопущения доминирования Ирана на Ближнем Востоке, США сокрушат все военные серверы Ирана во всем мире". Госсекретарь заявил о намерении США уничтожить вооруженную группировку "Хезболла" в Ливане: "США не намерены возвращаться к обсуждению Всестороннего совместного плана действий, подписанного 15 июля 2015 года между Ираном и странами "большой шестерки"".

К слову, генсек ООН Антонио Гуттереш также призвал террористическую группировку "Хезболла", финансируемую и поддерживаемую Ираном, сложить оружие: "Политическое крыло этой группировки контролирует парламент Ливана, а вооруженное крыло не подчиняется ливанской армии". Он обвинил "Хезболлу" в нарушении резолюции, принятой Совбезом ООН в 2004 году, призвав страну, контактирующую с этой группировкой, то есть Иран, отговорить руководство группировки от вооруженной деятельности. Два месяца назад генсек ООН призвал положить конец вмешательству "Хезболлы" в сирийский конфликт.

Помимо этого, в стратегии Ирану рекомендовано улучшить благосостояние своих граждан, не разбазаривая госсредства на зарубежные операции. По словам Майкла Помпео, нынешние санкции не позволят Ирану финансировать зарубежных союзников: "Иран останется перед выбором: либо задуматься о судьбе экономики страны, либо тратить ресурсы на зарубежных союзников. Иран должен вывести все свои войска из Сирии ". Напомним, что и президент России Владимир Путин призвал все внешние силы покинуть Сирию. Одно из требований США в отношении Ирана: "Если Иран решится на крупные преобразования, Америка готова устранить все санкции, наладив дипломатические и торговые связи".

Реакция Ирана на заявления госсекретаря США не заставила себя долго ждать. Президент Хасан Роухани заявил, что у США нет никакого права указывать Ирану и всему миру, что следует делать: "Тот, кто еще вчера был врачом в шпионском центре, ныне восседает в кресле госсекретаря, и пытается ворочать судьбами стран. Кто ты такой, чтоб вести переговоры с Ираном и другими странами? Эпоха ваших заявлений подошла к концу". Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасыми заявил, что никто не сможет заставить Иран покинуть Сирию: "Пока того желает правительство Сирии и пока в стране все еще есть террористы, Иран останется здесь. Страну должны покинуть явившиеся без разрешения сирийского правительства".

В любом случае, все условия для противостояния США с Ираном налицо. Стали известны желания Белого дома в отношении Ирана. Тегеран же привержен прежней манере поведения и риторике, что дает основание предположить об усугублении ситуации. Как видно, Америка требует от правительства Ирана реформ, призвав отказаться от расходования природных благ страны на зарубежные операции. Уместно будет напомнить о том, что примерно 10-15 лет назад один из иранских парламентариев предложил урезать средства, затрачиваемые на зарубежные операции. Он отметил необходимость расходования этих денег на улучшение благосостояния населения. Иран и тогда был под санкциями США. Минуло 30 лет, ныне ситуация и условия совершенно другие. Правительства трех стран, находящихся в непосредственной близости от Ирана, не полностью контролируют внутриполитическую обстановку в своих пределах. У США есть военные базы в Афганистане, Ираке, а также в Сирии – стране, где Иран преследует свои интересы. Даже Россия, считающаяся самым сильным и близким союзником Ирана, ныне подвержена американским санкциям. Происходящее наводит на мысль о том, что после устранения санкций, Иран вместо того, чтобы выправить свое экономическое положение, заключив торгово-экономические соглашения с другими странами, направил эти средства на внешние операции. Иран проводит те или иные явные и скрытые операции в Сирии, Йемене, Бахрейне, Ираке, Палестине, Ливане и других странах. Это говорит о том, что Иран не укладывается в рамки своего государства.

Разумеется, подобная деятельность вызывает серьезное беспокойство США. А это отягощает экономическое положение Ирана. Сегодня от официального Тегерана требуются реформы. Мохаммед Хатеми, бывший у власти в Иранской Республике в 1997-2005 годах, предпринял такую попытку. Однако пришедший ему на смену Махмуд Ахмадинежад, поняв, что события в стране идут не в том русле, которого хотела власть, приостановил процесс, начатый под эгидой реформ. Поскольку для правительства, долгие годы не проводившего реформы, этот процесс был равносилен вырытой для себя яме. Подобное до 1979 года произошло с шахом Мохаммед Резой Пехлеви. При нынешнем раскладе Иран не походит ни на реформиста, ни на стремящегося прийти к общему знаменателю с США и его союзниками.

Ныне в Белом доме складывается команда по иранскому вопросу. Назначив госсекретарем США экс-главу ЦРУ Майкла Помпео, Дональд Трамп доказал, что давление на Иран будет усилено. 21 мая американский Сенат утвердил Джину Гаспелин на должность директора ЦРУ. Распространились сведения о том, что она работала резидентом и заместителем резидента ЦРУ в России, Азербайджане и других странах, 14 лет была командирована в Россию. Также сообщается о ее 8-летней работе в резидентуре ЦРУ в Эфиопии (1987-1989), Турции (1990-1992, 2000-2002) и Азербайджане (1996-1998). Стоит отметить, что в мае 2017 года Белый Дом принял решение о проведении безотлагательных мер против "Иранского пути" до границы с Израилем в целях снижения опасного влияния Ирана в регионе. Одним из непримиримых противников Ирана в команде Дональда Трампа является "аятолла Майк". Он непосредственно руководил операцией против Усамы бен Ладена. Именно его назначили руководителем тайных антииранских операций США. Официальный Тегеран утверждает, что организатором акций протеста в Иране в конце декабря 2017 года и начале нынешнего года был именно Майкл д’Андреа. Дональд Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности экс-посла США в ООН Джона Болтона. Он также бескомпромиссен в отношении Ирана.

Таким образом, США раскрыли все карты по Ирану. Это может быть расценено и как своего рода фетва о будущности иранского правительства. Тем не менее, представители Белого дома заявляют, что не имеют планов свержения нынешнего правительства Ирана. Иными словами, это лето обещает быть жарким для региона. Подобная развязка может привести к осеннему листопаду "вечнозеленых" в регионе.