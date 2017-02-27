Старая песня на нагорно-карабахском фронте: армяне вновь пляшут под дудку покровителей - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана армяне вновь совершили провокацию, нарушив режим прекращения огня.

Как сообщается в информации министерства обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях.

Между противником, пытавшимся захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, и нашими подразделениями произошли ожесточенные боестолкновения.

В министерстве отметили, что стоявшие в выставленной в этом направлении засаде подразделения Вооруженных сил Азербайджана мужественно отразив натиск противника, вынудили его отступить.

Касаясь боя, руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что это является продолжением таких политических провокаций, как незаконный "референдум", проведенный 20 февраля Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Он подчеркнул, что виновником обострения ситуации на фронте является Армения и поэтому вся ответственность падает на военно-политическое руководство Армении.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающие посредниками в вопросе урегулирования конфликта и возвращения оккупированных территорий Азербайджана, распространили заявление, связанное с обострением ситуации на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

В заявлении отмечается, что согласно информации министерств обороны Армении и Азербайджана, а также других источников, 25 февраля на линии соприкосновения войск наблюдалось приведшее к потерям серьезное нарушение режима прекращения огня. Сопредседатели призвали стороны конфликта отказаться от использования тяжелого оружия и вернуться на прежние позиции, а также при посредничестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ вернуть в согласованном порядке тела погибших.

Тела погибших азербайджанских военнослужащих до сих пор не вынесены с поля боя. Министерство обороны отметило, что в 12:00 часов 26-го февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК) планировалось проведение соответствующих мероприятий с целью выноса тел военнослужащих Абдуллаева Агшина Исмайыл оглы, Назарова Шахлара Яшар оглы, Гашимлы Турала Абдул оглы, Гадимова Зульфу Рагим оглы и Джафарова Закира Назим оглы с поля боя, которые погибли при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля.

Однако, в момент начала процедуры выноса тел, Армения, нарушив условия заранее достигнутой с участием международных посредников договоренности, с целью препятствовать проведению операции, преднамеренно выдвинула новые неприемлемые требования.

Значит, нам вновь пришлось наблюдать за схожим поведением армян, их посредников и гуманитарных организаций. ОБСЕ и посредники выражают обеспокоенность не тем, что территории Азербайджана все еще остаются под оккупацией, а тем, что нарушается режим прекращения огня. Хотя, основной причиной нарушения режима прекращения огня и роста напряженности на фронте является то, что территории Азербайджана остаются под оккупацией.

Так как резолюции, принятые Совбезом ООН по поводу освобождения территорий Азербайджана, укрепляют позицию Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей. Очень жаль, что международные посредники до сих пор не упоминают эти документы.

Сергеем Лавров, Эдвард Налбандян

22 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

До встречи главы МИД приняли участие на выставке, посвященной 25-летию создания дипломатических связей между Россией и Арменией.

Кстати, в тот же день армяне отметили "25-летие освобождения Ханкенди (по-ихнему Степанакерт) от осады".

После встречи С.Лавров сказал, что Россия выступает за продолжение поиска приемлемого урегулирования конфликта в соответствии с документами, подписанными в последние годы с участием президентов Азербайджана и Армении, а также руководителей трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: "Я уверен, что переговоры в целом окажут в дальнейшем помощь развитию наших союзнических отношений".

По словам главы МИД России, альтернативы формату деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

До сих пор ни в одном из заявлений посредников, включая Россию, не звучал факт оккупации Арменией территорий Азербайджана. Хотя С.Лавров и говорит о союзничестве, он не выразил отношение к "референдуму", проведенному армянами в Нагорном Карабахе 20 февраля. Ведь подобное действие армян является одним из факторов, ставших причиной обострения ситуации в регионе.

Часто в нагорно-карабахском вопросе посредники ведут себя так, будто Армения не виновна в оккупации территорий Азербайджана и является совершенно другим государством. Хотя за всеми событиями, начиная от оккупации Нагорного Карабаха и заканчивая событиями в ночь с 24-го на 25-ое февраля, стоят Ереван и его покровители.

Иначе армяне не попытались бы нарушить режим прекращения огня в канун 25-й годовщины Ходжалинского геноцида. Другими словами, Армению настолько обнадежили, что она решается нарушать режим прекращения огня даже в скорбный для Азербайджана день.

Поэтому можно предположить, что между визитом Э.Налбандяна в Москву и перестрелкой, произошедшей на прошлой неделе на линии фронта, есть какая-то связь. Хотя мы пытаемся убедить себя в обратном, очень жаль, что не можем не выдвигать данное предположение.

Примером этому может также послужить выступление министра обороны Армении Вигена Саргсяна на мероприятии по случаю Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота – 23 Февраля: "Уверен, что наше тесное взаимное сотрудничество в сфере безопасности (подразумеваются Россия и Армения – С.Исмаилов) в дальнейшем также будет устойчивым и плодотворным".

Во время апрельских боев прошлого года армянская армия, общество и их покровители были разочарованы. После этого в политической и военной власти страны-оккупанта произошли серьезные изменения. В апреле этого года в Армении запланированы парламентские выборы.

Поэтому для победы в парламентских выборах они пытаются увеличить падающую в стране влиятельность власти и покровителей Армении, прибегая к росту диверсий в Нагорном Карабахе. Покровители пытаются представить армян Нагорного Карабаха как силу.

По этому поводу в Армении начали звучать различные мысли. Однако, ни для кого не секрет, за счет каких сил существуют террористы-сепаратисты в Нагорном Карабахе.

Таким образом, наблюдавшиеся за последние 2 дня бои еще раз показали правдивость Азербайджана. В очередной раз подтвердились заинтересованные в оккупации Нагорного Карабаха круги, не позволяющие решить конфликт. Также стало известно, что те, кто выступают посредниками в урегулировании конфликта, просто отвлекают внимание, делая заявления. Явно видно, что они сами служат препятствием, мешающим возникновению другой альтернативы касательно решения конфликта. Эти заинтересованные в продлении конфликта силы, которые управляют им как хотят, все время мешают возникновению альтернативы. Хотя данный метод давления и устарел, до сих пор армян используют против Азербайджана. Хотя такие считают, что закрыв глаза, становятся невидимыми, они не ускользают от взора.