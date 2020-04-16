Спасительный коронавирус или очередной этап попрошайничества армян - КОММЕНТАРИЙ

Вопреки всем международным нормам, Армения чинит противозаконие на оккупированных территориях Азербайджана. Армяне и их приспешники совершают на оккупированных землях какие угодно преступления - от культивирования наркотиков до припрятывания довольствия, предназначенного для армянской армии. Созданы в том числе условия для проникновения в Карабах вооруженных формирований террористической группировки РКК.

Прокатившаяся по всему миру эпидемия коронавируса добралась и до армян, проживающих на оккупированных азербайджанских землях. По статистике, в Нагорном Карабахе коронавирусом заразился 21 армянин. Сообщается, что многие из них подхватили это заболевание в Армении, где число больных коронавирусом достигло 1 000 человек. Самое удивительное, что слухи о заражении представителей армянской общины Нагорного Карабаха появились лишь после того, как там прошли "выборы".

Так что же происходит в Карабахе? Почему Армения и ее покровители не уважают армян, проживающих на оккупированных землях Азербайджана? С какой целью официальный Ереван использует армян в Карабахе? Почему армянское лобби, его покровители и церкви пытаются законсервировать армян в Карабахе? Внесем ясность в эти вопросы.

Почти два года премьер-министр Армении Никол Пашинян не теряет надежды сместить главу сепаратистского режима в Карабахе. После известных событий в Ереване новые власти предприняли попытку сместить ставленника Сержа Саргсяна в Ханкенди. Но стоило Кремлю гневно зыркнуть на бравого Пашиняна, как он тут же отказался от своих намерений.

Следуя извечным армянским традициям подхалимства, тут же были пущены в ход байки об армяно-русском братстве и нерушимости двусторонних отношений. Ныне они прочно вошли в лексикон армянского премьера. Горланивший с баррикад заявления об отказе от покровительства России и приверженности Западу, придя к власти, Пашинян тут же сменил пластинку. Ныне он слагает хвалебные оды в адрес России и при необходимости может пустить слезу. Но Москва его слезам, похоже, больше не верит. России нужна марионетка, беспрекословно следующая предписаниям. Это может быть кто угодно - Пашинян, Кирокосян и иной "ян". Главное - лояльность и исполнительность.

То же самое относится и к сепаратистскому режиму в Карабахе. Примером тому является наказание Кремлем Масиса Маиляна, позволившего себе антироссийские заявления в Америке и "проигравшего" во "втором туре" так называемых "выборов". Ему запрещено посещать Россию в течение 5 лет. Причины подобного шага не разглашаются. Предположительно, Маилян прозападных взглядов, что категорически не нравится Москве. Не исключается, что Кремль пожертвовал пешкой ради достижения более важной цели – укрепления отношений с Азербайджаном.

Между тем, 14 апреля глава сепаратистского режима Бако Саакян заверил Россию в дружбе и братстве, дав понять, что победу на "выборах" одержит угодный Москве кандидат. Так и случилось. Череда назначенцев, берущая начало от Роберта Кочаряна, ныне отбывающего срок за решеткой, продолжилась Араиком Арутюняном, возглавившим армянскую хунту в Нагорном Карабахе.

Многие страны мира, в том числе США, Германия, Великобритания, Турция, Пакистан, Иран, Россия, Украина, Грузия, ПА ОБСЕ, Минская группа ОБСЕ, Европейский Союз и ряд международных организаций не признали "выборы", выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев затронул этот вопрос на состоявшемся в режиме видеоконференции совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года: "В связи с конфликтом должен отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по конфликту в целом. На самом деле этот удар они нанесли себе сами. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых "выборах" пресловутого "президента", проведенных в пресловутой "Нагорно-Карабахской республике". Эти "выборы" еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты.

После "выборов" ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия. С заявлением выступила Парламентская Ассамблея ОБСЕ. С заявлением выступили Европейский Союз и даже Европейский парламент, занимающий предвзятую позицию в отношении нас. НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет - все эти организации объединяют, можно сказать, абсолютное большинство мира. В Движении неприсоединения – 120, в Организации исламского сотрудничества – более 50, в Европейском Союзе – около 30, в ОБСЕ – примерно 50 стран. Все эти организации не признали данных "выборов" и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, - я говорил об этом, еще раз хочу сказать, - что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак".

Упустив синицу удачи на политическом поприще, армяне решили заискивать перед странами-сопредседателями Минской группы (США, Россия, Франция) в надежде выручить деньги, якобы, на борьбу с коронавирусом. Некоторое время назад правительство США приостановило финансирование организации Halo Trust, которая несколько лет очищала от мин оккупированные территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Переполошившись и не на шутку взволновавшись, армяне, в том числе диаспора, принялись подогревать слухи о коронавирусе. Принимая во внимание их предприимчивость, можно предположить, что коронавирус станет очередным средством наживы. Достаточно вспомнить сбор пожертвований после землетрясения 1988 года в Спитаке. Стоит отметить, что сбор средств продолжается и поныне.

Армянская диаспора весьма обеспокоена отношением Кремля к Пашиняну и сокращением всесильным патроном финансовой помощи Армении. Поэтому весьма вероятно, что они попросят денег под предлогом пандемии.

Между тем, посол США в Армении Линн Трейси, отвечая на днях во время видеоконференции на вопрос относительно решения США прекратить помощь Карабаху, заявила: "США очень гордятся работой, которая была проведена в Карабахе в течение последних 20 лет. США оказывали помощь в разминировании в сотрудничестве с организацией HALO. Мы вложили 17 миллионов долларов США для обеспечения безопасности людей в этом регионе".

Линн Трейси напомнила, что Государственный департамент рассматривает различные варианты в связи с новыми программами помощи Карабаху. Армении уже выделяют средства на борьбу с пандемией. Вполне вероятно, что помощь будет оказана и оккупационному режиму в Нагорном Карабахе.

США выделили 1,1 млн долларов на поддержку системы здравоохранения Армении. Однако армянская диаспора запросила 25 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Чехия, Венгрия, Польша и Словакия обещали Армении помощь в размере 250 тысяч евро каждый. Проживающий в Аргентине армянский миллиардер Эдуардо Эрнекян направил Армении 250 тысяч долларов США на борьбу с коронавирусом. Французский фонд Шарля Азнавура тоже помог Армении. Всемирный банк выразил готовность предоставить Армении 3 миллиона долларов. Не исключено, что список доноров будет пополняться. В предстоящие годы армянская диаспора и правительство страны по обыкновению пустятся по миру с протянутой рукой в надежде подкопить деньжат. А значит, армяне в Нагорном Карабахе стали для ереванских армян и диаспоры своего рода средством наживы. Для прочей убедительности будет разыграно очередное театрализованное представление, только смерти в нем будут самыми, что ни на есть, всамделишными. Армянские солдаты умирают в оккупированном Нагорном Карабахе при различных обстоятельствах, порой весьма туманных. Кто заставил их служить здесь вопреки их воле? Что потеряли они на чужой земле? Алчность и жажда наживы сыграла с армянами злую шутку, за которую приходится расплачиваться жизнью.

В феврале этого года в одной из армянских воинских частей, расположенных в восточной части оккупированного Нагорного Карабаха, при невыясненных обстоятельствах погиб 23-летний военнослужащий Айк Асрян. На днях были выдвинуты обвинения в отношении совершившего убийство армянского военнослужащего-срочника А.П. Решением суда он был арестован. Еще один трагический случай произошел в оккупированном Нагорном Карабазе 3 апреля. Военнослужащий Гарегин Бабакехян, 2000 года рождения, погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия. Обстоятельства его смерти тоже не выяснены. Выходит, что армянские солдаты убивают друг друга в Карабахе, усыпая чужую землю мертвыми телами товарищей.

Ясно одно - "многострадальный" армянский народ, ловко перевоплотивший свои "страдания" в звон монет, будет и дальше продвигать идею оказания помощи, на этот раз "пострадавшим от коронавируса". Частенько будут упоминаться и карабахские армяне. Прикинувшись бедными и несчастными, вновь пойдут армяне по миру, выклянчивая деньги у богатых и милосердных. Ради денег забудут они о чести и уважении даже к своим собратьям. В итоге будут страдать рядовые граждане, чьи дети, подобно пушечному мясу, и дальше будут гибнуть от рук сослуживцев на оккупированных территориях Азербайджана.