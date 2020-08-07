Сотрясший мир взрыв в Ливане - новый политический кризис

Вполне вероятно, что кто-то заинтересован в усугублении кризиса в стране

"В Багдаде всё спокойно". Это крылатое выражение характеризует покой и порядок в стране. И без того неспокойный мир время от времени сотрясают войны, конфликты и трагические происшествия.

Одно из таких действ, обернувшееся гибелью многих людей, произошло в столице Ливана - Бейруте. Взрыв, прогремевший в порту средь бела дня, потряс весь мир.

Стоит отметить, что после завершения гражданской войны в Ливане в Бейруте воцарилось относительное спокойствие. Средний Восток, казалось, вздохнул с облегчением. Однако произошедшее вновь нарушило хрупкое равновесие.

Как известно, Ливан расположен на территории, представляющей исключительную геополитическую значимость. Все беды страны как раз и обусловлены этим обстоятельством. Соседство с Израилем и Сирией, столкновение геополитических интересов на берегах Средиземноморья причиняют головную боль Ливану. Но в нашей статье речь пойдет не об этом…

4 августа в Бейруте прогремел чудовищный взрыв. Что это - террористический акт? Если да, то кто совершил его? Всех волнует этот вопрос.

Взрыв произошел в столичном порту неподалеку от базы ВМС. Взрывная волна смела как щепки дома в округе. По последним данным, в ходе инцидента погибло более 100 человек, более 4 тысяч получили различные телесные повреждения. Бейрутские больницы переполнены. Нанесен ущерб зданиям посольств ряда стран, пострадали 48 сотрудников представительства ООН в Ливане и 27 членов их семей. В результате трагического происшествия уничтожено 85% запасов муки в Ливане. В стране опасаются возникновения дефицита хлеба.

Причина взрыва доподлинно неизвестна. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что на воздух взлетело 2 750 тонн аммиачной селитры. Как оказалась, селитра валялась бесхозной в порту на протяжении более 6 лет. Мишель Аун потребовал наказать ответственных за длительное хранение в порту столь опасного вещества.

После инцидента начальник Службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим заявил, что в порту имелись склады конфискованных взрывоопасных материалов, в этом месте и произошел взрыв. Премьер-министр страны Хасан Дияб отметил, что с 2014 года в порту находилось "опасное вещество".

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб, нанесенный городу, в 3-5 миллиардов долларов США. По его словам, сотни жителей столицы страны остались без крыши над головой. Около половины зданий в Бейруте повреждены.

По сообщению ТАСС, в марте 2014 года в порту Бейрута на украинском судне была обнаружена аммиачная селитра, принадлежащая молдавской компании "Rhosus". Моряки на борту судна были гражданами России.

Одним из краеугольных камней в данном происшествии является общественно-политическая ситуация в Ливане. Вполне вероятно, что кто-то заинтересован в усугублении кризиса в стране.

29 октября прошлого года правительство, сформированное с участием 30 представителей различных религиозных групп, ушло в отставку на фоне протестов. Хасану Диябу, приближенному к движению "Хизбалла" в Ливане и занимавшему пост министра образования, было поручено сформировать новое правительство. Его правительство в составе 20 человек на треть состоит из женщин. Впервые в истории страны, да и всего арабского мира бразды правления в ключевых силовых ведомствах - женщины.

Министерствах обороны и внутренних дел были переданы женщинам. Кстати, два министерских кресла в стране занимают представители армянской этнической группы.

Летом нынешнего года по стране вновь прокатились акции протеста. Манифесты были те же, что и в октябре 2019 года. До коронавируса Ливан был охвачен самым крупным за всю историю страны экономическим кризисом. Национальная валюта обесценилась, что еще больше усугубило ситуацию в стране. Участники манифестаций заявляли, что даже по прошествии 30 лет с момента завершения гражданской войны в стране, социальные проблемы все еще остаются нерешенными. В стране бушуют коррупция, чиновничий произвол, безработица и прочие социальные беды. Участники акций протеста громили магазины и забрасывали взрывчатыми веществами здания банков. Возникли столкновения с полицией. Для усмирения протестующих были введены войска. Среди прочих лозунгов звучало и недовольство в отношении правящего иранского режима. Напряженность в стране зашкаливала. Экономика страны обвалилась.

Так кто же нагнетает обстановку в стране? Кому выгодно дестабилизировать и без того довольно шаткое положение в Ливане? Власти страны погрязли в проблемах. Взрыв, прогремевший 4 августа, развеял остатки надежд. Неужели взрыв произошел из-за несоблюдения мер безопасности? Или кто-то попросту воспользовался наличием взрывчатого вещества в порту?

Президент США Дональд Трамп высказал предположение о возможном нападении. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка следит за ходом событий и выражает готовность помочь ливанскому народу. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала прекратить все конфликты в стране и выразила поддержку официальному Бейруту.

После краткого описания ситуации в Ливане, можно предположить следующее:

- Взрыв, прогремевший в Ливане, дело рук Израиля. Ведь ни для кого не секрет, что в Израиле требуют отставки главы правительства Биньямина Нетаньяху. Взрыв мог быть ходом, рассчитанным на отвлечение внимания. Также это поспособствует ослаблению деятельности Ирана в Сирии, уменьшению воздействия Ирана на Ливан, отвлечению "Хезбаллы" на решение внутренних проблем. Между тем, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поспешил заявить о непричастности Израиля к взрыву в Бейруте.

- С недавних пор происходит череда взрывов близ стратегических объектов и баз Ирана. Вряд ли это случайность. Власти до сих пор не могут привести сколь-либо убедительных доводов. Во всех официальных заявлениях о взрывах и поджогах упоминается Израиль. Подчеркивается, что все это – происки израильтян. Но вполне вероятно, что взрыв в Ливане мог бы оказаться работой иранских спецслужб. Цель очевидна – взвалить вину за содеянное на Израиль.

- Не исключено, что взрыв могли устроить и силы, так или иначе связанные с Башаром Асадом.

- Согласно еще одной версии, к взрыву может быть причастна Саудовская Аравия, недолюбливающая власти Ливана из-за "Хезболлы". Цель – подорвать остатки доверия к действующему правительству.

Отметим, что Саудовская Аравия поддерживает экс-главу правительства Саада аль-Харири. Его пребывание в Саудовской Аравии сразу после отставки обернулось большим скандалом. В своем выступлении по поводу отставки Саад аль-Харири среди прочего обрушился с критикой на Иран и "Хезболлу", обвинив официальный Тегеран во вмешательстве в отношения арабских стран. Как известно, Саад аль-Харири подал в отставку 4 ноября 2017 года. Он был назначен премьер-министром Ливана 3 ноября 2016 года. Напомним, что отец Саада аль-Харири Рафик аль-Харири в 1992-1998 и 2000-2004 годах возглавлял правительство Ливана. Он был убит после отставки - 14 февраля 2005 года.

- Просматривается и российский след во взрыве в Бейруте. Напомним, что аммиачную селитру доставили в порт российские моряки. В знак протеста против обращения с ними в момент задержания они могли сообщить место склада террористам.

- Взрыв в пику Ирану и "Хезболле" могла совершить РКК.

- Возможно также, что взрыв в Бейруте - дело рук "Хезболлы", желающей взять под контроль ситуацию в стране.

Столица Ливана уже объявлена районом бедствия. В городе введен двухнедельный режим чрезвычайного положения.

Примечательно, что за день до трагедии заявление об отставке подал главе правительства министр иностранных дел Ливана Насиф Хитти. Он отметил, что к отставке его побудили разногласия с премьер-министром страны.

Выходит, накануне чудовищного происшествия в Ливане произошел политический взрыв. Возможно, на взрывной волне страну вновь охватит гражданская война. Ясно одно - в Бейруте и не пахнет спокойствием...