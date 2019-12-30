Социально-экономические итоги 2019-го года - ОБЗОР

Уходящий 2019 год в отличие от предшествовавших был богат социально-экономическими событиями и стал поистине Годом реформ. Так, были осуществлены кадровые и структурные реформы, нацеленные на усовершенствование аппарата Администрации президента, Кабинета министров и других государственных органов, улучшилось материальное благосостояние населения и финансовое положение бизнеса, состоялось открытие предприятий и инфраструктурных объектов. Интересные события произошли и за пределами страны. Report подвел социально-экономические итоги года.

Энергетика

В 2019 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) была локомотивом экономики страны. Был сдан в эксплуатацию завод по производству карбамида в Сумгайыте, считающийся крупнейшим проектом в ненефтяном секторе страны. Таким образом, Азербайджан приступил к экспорту карбамида в Европу и страны Латинской Америки. А в республике эту продукцию будет приобретать ОАО "Агролизинг" Министерства сельского хозяйства.

Помимо карбамидного завода, был запущен принадлежащий ООО SOCAR Polymer завод по производству полиэтилена высокой плотности, начат экспорт продукции завода в Россию. Тем временем, турецкая компания Tekfen получила 10%-долю в SOCAR Polymer. 5% из них были приобретены у SOCAR и еще 5% - у PASHA Holding.

В этом году SOCAR, наряду с вводом в эксплуатацию новых предприятий, в рамках проекта модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, доставил на завод 11 резервуаров для хранения сжиженного газа LPG под высоким давлением. Согласно подписанному SOCAR Меморандуму о взаимопонимании с казахстанской компанией “КазМунайГаз“, в Баку была доставлена буровая установка "Сатти".

В 2019 году состоялась церемония соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с Европой. Таким образом, был предпринят шаг к транспортировке азербайджанского природного газа в страны континента. Торжественная церемония открытия состоялась в населенном пункте Ипсала близ турецкого города Адирна. А на юге Болгарии, недалеко от села Кирково, состоялась церемония закладки фундамента газопровода-интерконнектора Болгария-Греция. Этот трубопровод позволит транспортировать азербайджанский газ в Болгарию. Правительство Азербайджана, готовясь к экспорту газа в Европу, в то же время повысило годовой объем потребления населением "голубого топлива", поставляемого по льготным тарифам, с 1 700 до 2 200 кубометров.

В этом году нефтяной сектор страны пожинал плоды крупных сделок. Так, венгерская компания MOL подписала соглашение о приобретении 9,6% акций в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" и 8,9% акций Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти доли принадлежали американской компании Chevron.

Уходящий год был памятным и с точки зрения электроэнергетики. Были сданы в эксплуатацию электростанция “Север-2", подстанции “Мушвиг” и “Забрат”. Оптическим кабелем соединены энергосистемы Азербайджана и Грузии. Таким образом, наша страна приступила к экспорту электроэнергии в Европу.

Финансы

В 2019 году в Азербайджане заметно повысилось социальное обеспечение населения, впервые заработная плата и пенсия превысили прожиточный минимум. Так, согласно подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряжениям, минимальная заработная плата повысилась со 130 до 250 манатов, а размер минимальной пенсии - с 116 манатов до 200 манатов. Повышение заработных плат охватило 1 миллион трудящихся в государственном секторе и 350 тысяч - в частном, что привело к увеличению объема годовых государственных расходов почти на 2 миллиарда манатов. Повышение пенсий охватило 750 тысяч человек, что увеличило нагрузку госбюджета на 450 миллионов манатов. Возросли также размеры стипендий и пособий. В целом, данными социальными пакетами смогли воспользоваться 4,2 миллиона человек и таким образом, дополнительные расходы в размере 3,9 миллиарда манатов превратились в дополнительную финансовую нагрузку. В этом году также был компенсирован ущерб, нанесенный гражданам Азербайджана в результате девальвации маната в 2015 году.

Cогласно указу, часть суммы кредитной задолженности физических лиц перед банками, возросшая после девальвации в манатном эквиваленте, была погашена за счет средств госбюджета. Данная мера относилась к кредитам на сумму не более 10 000 долларов США. Процесс охватил порядка 900 тыс. человек. Из них 600 тыс. гражданам предложена компенсация, а 300 тыс. - заключение новых договоров в национальной валюте сроком на 5 лет под 1% годовых. В течение года гражданам выплачена компенсация в размере 645 млн манатов, кредиты 123 тыс. заемщиков в объеме 242 млн манатов были реструктурированы на льготных условиях, списаны проценты и пени на 205 млн манатов, полностью погашены кредиты 42 тыс. заемщиков. Предприняв этот шаг и взвалив тем самым на себя финансовую нагрузку в размере более 1 миллиарда манатов, Азербайджан продемонстрировал более системный и всеобъемлющий подход к решению проблемных кредитов на всем постсоветском пространстве, поставив во главу угла интересы населения и оказав поддержку банковскому сектору.

В 2019 году количество банков в Азербайджане осталась неизменной. То есть, как и в прошлом году, ни один банк в стране не обанкротился. Вместе с тем, Палата по надзору за финансовыми рынками отозвала лицензии у 16 кредитных союзов, 1 небанковской кредитной организации, а 3 небанковские кредитные организации получили лицензии.

И на страховом рынке были новшества. Так, страховая компания AХA Mbask (ОАО “Страховая компания AХA Mbask"), с 2010 года действовавшая в Азербайджане в сфере страхования жизни, приняла решение об уходе с рынка. После получения лицензии ОАО “Xalq Həyat Sığorta”, количество страховых компаний, занятых в сфере страхования жизни, достигло четырех. Предоставление лицензии ОАО “Xalq Həyat Sığorta” было отложено на следующий год. Выдача компенсации семьям шехидов со стороны Азербайджанской государственной страховой коммерческой компанией (“Azərsığorta”), а впоследствии ограничение деятельности ряда страховщиков, в том числе и этой компании, стало одним из памятных событий уходящего года.

Рынок ценных бумаг тоже не минули нововведения. Впервые Международный финансовый институт – Черноморский банк торговли и развития выпустил облигации в национальной валюте Азербайджана. Кроме того, были обновлены правила листинга Бакинской фондовой биржи. В результате, акции ряда банков были включены в листинг, а некоторые акции перешли в более высокий сегмент фондового рынка. Международный банк Азербайджана после долгого перерыва решил выплатить дивиденды своим акционерам. Приватизация банка не состоялась и в этом году.

В 2019 году была упрощена процедура выдачи лицензий на деятельность валютных бирж в Азербайджане. А ограничения на проверки на финансовом рынке были сняты.

В рамках структурных реформ Палата по надзору за финансовыми рынками, действовавшая на протяжении четырех лет, была упразднена и ее полномочия были переданы Центральному банку Азербайджана (ЦБА). Предположения о возможном слиянии Фонда страхования вкладов с ЦБА не оправдались. К слову о Палате... В этом году данной структуре пришлось пойти на уступки гражданам, имеющим в ликвидированных банках, среди которых был Bank Standard, незащищенные депозиты на сумму до 10 тысяч долларов. Таким образом, кредиторы после трехлетней борьбы, пусть и частично, но достигли своих целей. Полное страхование вкладов в Азербайджане было продлено еще на год.

В 2019 году правление Центробанка восемь раз пересматривало параметры процентного коридора. Учетная ставка в стране постепенно снизилась с 9,75% до 7,5%, верхний порог процентного коридора снизился с 11,75% до 9,25%, а нижний предел - с 7,75% до 5,75%. В этом году Центробанк несколько увеличил валютные резервы и денежную базу, обновил находящиеся в обращении 10-манатные купюры, выпустил юбилейные монеты в связи со столетием Бакинского государственного университета и 20-летием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

В 2019 году сменился исполнительный директор ГНФАР. Возглавлявший Фонд Шахмар Мовсумов был назначен заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента, а на посту главы Фонда его сменил Исрафил Мамедов. Активы фонда впервые превысили 40 млрд долларов. Все это оказало влияние на валютные резервы страны и впервые после четырехлетнего перерыва резервы Азербайджана составили более 50 млрд долларов.

Бизнес

В 2019 году Азербайджан занял 34-е место в отчете Всемирного банка Doing Business, став таким образом, одной из 20 самых ведущих реформаторских стран мира. Правительство предприняло ряд шагов для развития бизнеса, в том числе микро, малого и среднего предпринимательства.

В рамках кадровых и структурных реформ министр экономики Шахин Мустафаев был освобожден от должности и назначен вице-премьером, а снятый с должности министра налогов Микаил Джаббаров возглавил Министерство экономики. Керем Гасанов был освобожден от должности председателя Государственного комитета по вопросам имущества и назначен заведующим отделом государственного контроля Администрации президента. Впоследствии Министерство экономики и Госкомитет по вопросам имущества были упразднены, а их полномочия переданы Министерству экономики.

В этом году президент Ильхам Алиев утвердил "Правила оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства со стороны субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства". Благодаря этому бизнесменам представился шанс получить в свое распоряжение порядка 20 тысяч манатов на маркетинговые исследования. Вместе с тем, в стране был создан единый портал госпродаж, запущен процесс создания единого электронного реестра (государство-бизнес), был усовершенствован Налоговый Кодекс и начал функционировать институт налогового омбудсмена.

Меры по оказанию поддержки бизнесу охватили и Государственный таможенный комитет. На таможенно-пропускных пунктах была запущена система "Зеленый коридор", дан старт внедрению "электронной очереди". Комитет также приступил к внедрению блокчейн-технологий. Кроме того, на азербайджано-российской границе открылся новый мост через реку Самур.

В 2019 году в Азербайджане была введена система "Электронной ипотеки и гарантий по кредиту", устранена необходимость обеспечения госгарантии по кредитам, взятым предпринимателями. Был учрежден "Мобильный суд" для бизнесменов, начато создание коммерческих судов.

В течение года Азербайджан довел число торговых домов за рубежом до семи, а винных домов - до трех. Так, в Дубае открылся Торговый дом Азербайджана, а в Екатеринбурге - Азербайджанский винный дом. В то же время в Баку начал функционировать Торговый дом Украины.

Промышленность

В 2019 году правительство Азербайджана уделило большое внимание развитию промышленности в стране. Было принято решение о создании промышленного квартала в Шарурском районе Нахчыванской АР, а в Агдаше состоялось открытие Биянского промышленного парка, льготный кредит на создание которого был выделен Фондом развития предпринимательства Министерства экономики.

Кроме того, в Гаджигабульском промышленном квартале в рамках совместного проекта ОАО "Азермаш" и российской компании "ГАЗ Group" был заложен фундамент завода по производству автомобилей коммерческого и специального назначения, а также завода по производству автобусов и грузовых автомобилей в рамках проекта с иранской компанией “Qartal”. На территории квартала началось строительство завода по производству изоляционных материалов "Пеноплекс", инвестиции на создание которого были выделены со стороны России.

В Пираллахинском промышленном парке был запущен завод по производству шприцев "Diamed" и совместное азербайджано-российское предприятие по производству лекарственных препаратов "R-Farm". Обе страны также приступили к совместному созданию на территории Забратского аэропорта Центра капитального ремонта и обслуживания вертолетов.

Стартовал процесс экспорта мебели, выпускаемой с сентября 2017 года в Балаханском промышленном парке, в США.

В этом году компания “Anglo Asian Mining” обнаружила в Азербайджане новые месторождения меди и золота. Открылись новые филиалы ОАО “Aзерхалча” в Габале и Гобустане.

Сельское хозяйство

В 2019 году были продолжены реформы и в аграрной сфере. Так, на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы регистрации сортов растений и семенного контроля и Государственной службы технического контроля было создано Агентство аграрных услуг. Тем самым начался процесс оказания фермерам услуг по принципу “единого окна”.

В аграрной сфере началось повсеместное внедрение инноваций. Была запущена электронная сельскохозяйственная информационная система (ECTIS), сформирована единая база данных по фермерам. Со следующего года субсидии фермерам будут предоставляться посредством подсистемы EKTIS информационной системы (SIS). Фермеры, не зарегистрированные в системе, субсидии получать не смогут.

В 2019 году в Азербайджане были обновлены правила определения размера субсидий. Так, согласно “Правилам субсидирования производства сельскохозяйственной продукции”, утвержденным президентом Ильхамом Алиевым, были определены коэффициенты посева по различным видам растений. Со следующего года эти коэффициенты будут суммированы на базовую сумму (200 манатов), что позволит определить размер субдиций.

В этом году в Азербайджане началось создание механизма аграрного страхования по примеру Турции, утвержден устав Фонда аграрного страхования при Министерстве сельского хозяйства.

В течение года ОАО "Аграрные поставки и снабжение" приступило к реализации проекта "Женщины Азербайджана, занятые в аграрной сфере", а Государственная Аграрно-торговая компания запустила проект "Из города в деревню". ОАО "Агролизинг" в нынешнем посевном сезоне запомнился тем, что раньше других взялся оказывать услуги фермерам, у которых посевная площадь составляет менее 50 гектаров.

В этом году в Азербайджане было собрано 3,2 миллиона тонн зерна. Из них 2,3 миллиона тонн составила продовольственная пшеница. В шелководстве был зафиксирован рекордный показатель за последний 21 год - произведено 634 тонны кокона. Объем сбора хлопка составил 295 тысяч тонн, что является рекордной отметкой с 2016 года - когда была принята Государственная программа по хлопководству.

Немаловажными новшествами стали начало создания в Азербайджане фермерских кооперативов, а также открытие в поселке Пиршаги реконструированного Министерством сельского хозяйства Научно-исследовательского института по овощеводству и комплекса “Производство картофеля и семян овощей”.

Инфраструктура

В 2019 году произошли важные изменения и в сфере железнодорожного транспорта. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сдало в эксплуатацию железнодорожную ветку от центра Баку до поселка Сабунчи, а затем и до поселка Пиршаги, запустив по этим веткам новые скоростные составы. Для того, чтобы курсирующие в Пиршаги поезда и автомобили не мешали друг другу, был построен автомобильный тоннель. Открытие железнодорожной линии от Пиршаги до Сумгайыта (Абшеронской кольцевой) запланировано на февраль предстоящего года.

В этом году время пребывания в пути скоростного поезда Баку-Гянджа сократилось на полчаса - с 4 часов 15 минут до 3 часов 45 минут. Это произошло за счет доведения скорости движения состава до 135 км/ч. Кроме того, стоимость проезда в вагонах класса "стандарт" была снижена с 15 до 10 манатов, а в вагонах бизнес-класса - с 50 до 25 манатов. Начались работы по расширению маршрута поезда до Агстафы. Одновременно велись работы по устройству железнодорожной ветки до Габалы, началось проектирование железной дороги до Шахдага.

В течение года в Азербайджан были доставлены еще два двухэтажных поезда производства швейцарской компании "Stadler". Таким образом, число таких составов в стране достигло 9. Швейцарская компания завезла в Баку пассажирский поезд, который будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Поезд Баку-Тбилиси впервые был отправлен с пассажирским локомотивом.

В уходящем году ЗАО “Бакинский метрополитен” завершил реконструкцию станций “Хатаи” и “Бакмил”, были установлены по два вентилятора на станциях метро “Гара Гараев” и “Mемар Аджеми”, а также два вентилятора между станциями “Улдуз” и “Нариман Нариманов”. Кроме того, в Баку были доставлены 6 новых составов (30 вагонов) российского производства, подписан контракт на приобретение еще 12 поездов (60 вагонов) в течение ближайших 3 лет. Также достигнуто соглашение по обслуживанию поездов.

В 2019 году был спущен на воду нефтеналивной танкер, построенный Бакинским судостроительным заводом по заказу Каспийского морского пароходства, и паром “Азербайджан”. ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" начало сотрудничество с ведущим логистическим узлом Европы, соглашение было заключено в целях расширения грузоперевозок из Европы в Среднюю Азию и Китай. Был дан старт созданию совместной с портами Казахстана и Туркменистана цифровой платформы.

В этом году Госагентство по автомобильным дорогам Азербайджана сдало в эксплуатацию дорогу Мардакян-Гала и Мингячевир-Бейлаган. Бакинское транспортное агентство открыло Центр транспортного обмена "Кероглу", а также приступило к прокладыванию велосипедных дорожек на улицах столицы.

В 2019 году в Азербайджане началась разработка механизма сдачи в аренду жилых площадей с условием дальнейшего приобретения. Эта работа была поручена Ипотечному кредитно-гарантийному фонду. А Госагентство жилищного строительства продолжило продажи льготных квартир в Ясамальском жилом комплексе, ставшим первым проектом такого рода, тем самым обеспечив крышей над головой 1 385 семей.

В течение года в Баку было открыто Пространство оказания имущественных услуг Госкомитета по вопросам имущества. Идя в ногу со временем, Комитет начал выдавать электронные купчие, положив конец их бумажному аналогу.

А Государственный комитет по градостроительству и архитектуре перешел на электронную процедуру выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию. Для этого Комитет совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN Xidmət) запустил электронный портал, функционирующий по принципу “Единого окна”. В результате были сведены к минимуму контакты между чиновниками и предпринимателями, сокращены сроки получения разрешения на строительство и эксплуатацию. Наряду с этим, Госкомитет продолжил работу над Генпланом Баку и привлек к этому процессу немецкую градостроительную компанию “AS+P”.

Туризм

2019 год был судьбоносным и для туристического сектора страны. Количество иностранных граждан, прибывших в страну, впервые превысило 3 миллиона человек. А посредством системы ASAN Viza была выдана 1-миллионная виза. Ее оформил гражданин Франции. Между тем, Турция отменила визы для граждан Азербайджана.

В этом году Госагентство по туризму предприняло ряд мер по развитию туризма в Азербайджане. Так, был создан Центр управления заповедниками, охвативший семь заповедников (Государственный историко-культурный и природоохранный заповедник “Янар Даг”, государственный историко-архитектурный заповедник “Атешгях”, Государственный историко-культурный заповедник “Басгал”, Государственный историко-культурный заповедник “Хыналык”, Государственный историко-культурный заповедник “Лагидж”, Государственный историко-архитектурный заповедник “Юхары Баш” (включая Шекинский гостиничный комплекс “Карвансарай”) и историко-архитектурный заповедник “Киш”. С участием более 300 туристических компаний был организован тур “Региональная бизнес среда” по 15 районам республики. Агентство открыло представительство в Тбилиси, тем самым число туристических представительств Азербайджана за рубежом достигло 7. Подобные представительства уже функционируют в Германии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае, Индии и России.

Другими важными новшествами в сфере туризма стал запуск продажи туристам карты Баку, создание первого в Азербайджане винного маршрута, усовершенствование туристической продукции по визитным карточкам азербайджанского туризма - Нафталанской нефти, Дуздагу и грязевым вулканам.

ИКТ

В 2019 нововведения охватили и сферу ИКТ страны. К коммерческой деятельности приступил второй телекоммуникационный спутник ОАО "Азеркосмос" - Azerspace-2. Акционерное общество также подписало соглашение о сотрудничестве с российской компанией спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company – RSCC). Согласно документу, Азербайджан и Россия будут предоставлять совместные услуги спутниковой связи и вещания.

Наряду с этим, Азербайджан в партнерстве с Казахстаном приступил к созданию цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. С этой целью по дну Каспийского моря началась прокладка линии оптико-волоконной связи. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Беларусью, который впервые на всем пространстве СНГ был скреплен электронной подписью.

Другими немаловажными новшествами в сфере ИКТ стал запуск в Азербайджане новой услуги по обеспечению кибербезопасности и сдача в эксплуатацию электронного кошелька PostPay.

В мире

В 2019 году на мировом рынке стоимость барреля нефти марки Brent колебалась в пределах 55-75 долларов, а нефть марки WTI торговалась по цене 45-65 долларов. Тем не менее, на фондовых биржах стран-членов ОПЕК сохранилось беспокойство по поводу цен на “черное золото”. Нефтедобывающие страны продлили до конца первой четверти следующего года срок соглашения ОПЕК+, предусматривающее снижение ежедневного объема нефтедобычи. Несмотря на это, показатель был доведен с 1,2 миллиона баррелей до 1,7 миллиона.

В этом году вырос спрос на драгоценные металлы, в том числе, золото. В итоге стоимость унции золота впервые превысила 1 500 долларов. Это произошло на фоне роста неопределенности на мировых рынках акций и облигаций.

Зато на мировых валютных рынках царила стабильность. Федеральная резервная система США (FED) снизила учетную ставку с 2,25-2,5% до 1,5-1,75%, а Европейский Центробанк предпочел сохранить процентную ставку неизменной. В соседней Турции учетная ставка снизилась с 24% до 12%, в России - с 7,75% до 6,25%. И только в Грузии учетная ставка с 6,5% поднялась до 9%. Такая мера была предпринята с целью не допустить обесценивания национальной валюты на фоне очередного витка напряженности в российско-грузинских отношениях.

В 2019 году США и Китай отчасти прекратили торговые войны, придя к общему знаменателю. США пообещали снизить таможенные пошлины на импорт китайской продукции, а Китай - увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США. Начатый в 2016 году процесс выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), так и не завершился в этом году.

В уходящем году сменился директор Международного валютного фонда. Возглавлявшая Фонд Кристин Лагард заняла должность председателя Европейского центробанка. А на посту главы МВФ ее сменила Кристалина Георгиева, некогда занимавшая должность исполнительного директора Всемирного банка.