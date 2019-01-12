Сирийские события - половинчатый проект мировых держав - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Как и в конце прошлого года, в первые дни нынешнего Америка вновь удивила всех новостью о сирийском вопросе. 10 января Штаты заявили о выводе военных судов и самолетов, использовавшихся в операциях в Сирии. Официально было заявлено о том, что военная техника, которую начали транспортировать из этой страны с 19 декабря, переброшена на базу, расположенную в 100 км от иракско-сирийской границы.

На самом деле, визит Трампа и его супруги в Ирак в конце прошлого года тоже можно назвать неожиданным сюрпризом. В ходе визита Трамп встретился с американскими военнослужащими и поздравил их с Рождеством. По сути, это был первый его визит в зону боевых действий на посту президента США. Накануне визита он провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой беседы, разумеется, была ситуация в Сирии. Эрдоган выразил удовлетворение действиями американской администрации по борьбе с терроризмом в этой стране. Президенты договорились действовать скоординированно, чтобы не допустить возникновения силового вакуума в ходе выхода американских войск из Сирии и в переходный период после этого.

Отметим, что 8 января президент Турции не принял советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Причиной тому послужили его заявления в Израиле, прозвучавшие накануне визита в Турцию. Болтон заявил, что без достижения договоренности о защите курдов на севере Сирии американская армия не покинет регион. В ответ на это президент Турции заявил следующее: "Мы не приемлем слова Болтона. Для нас нет никакой разницы между YPG, РКК, PYD и ИГ. Кто из курдов, кроме террористов, был убит до сих пор? 200 тысяч курдов из сирийской провинции Кобани нашли приют в Турции. Высказывания о том, что под прицелом турков в Сирии находятся курды являются самым гнусным измышлением. Ложью являются и уверения в том, что РКК/YPG-PYD борются против ИГ. Они не могут поделить добычу, только и всего. Мы завершили подготовительные мероприятия. В скором времени мы намерены приступить к антитеррористической операции в Сирии".

Эрдоган подчеркул, что решение Трампа о выводе американских войск стало для Турции отправной точкой. По словам турецкого лидера, подготовка к военной операции в Сирии завершена: "Мы решительны в своем намерении бороться с РКК/YPG-PYD. Тем, кто, зная о нашей щепетильности в этом вопросе, потворствует террористам, мы хотим заявить о том, что Турция всегда держала свое слово, чего ожидает и от союзников".

Через день после визита Болтона госсекретарь США Майкл Помпео неожиданно посетил Ирак. Отвечая на вопрос о том, разделяет ли он мнение Эрдогана о том, что от террористической группировки РКК/YPG-PYD исходит угроза для Турции, госсекретарь США заявил: "Мы провели встречи и с той, и с другой стороной, чтобы обеспечить безопасность вывода наших военнослужащих. До выхода из Сирии нам хотелось быть уверенными в том, что страна полностью очищена от всех элементов ИГ. Эрдоган утверждает, что террористы (речь идет о РКК/YPG-PYD – ред.) представляют угрозу безопасности Турции. Мы всецело поддерживаем Турцию в этом вопросе. Мы готовы поддержать борьбу с террористами, где бы это ни происходило. Это относится не только к Турции".

По словам Майкла Помпео, позиция США по выводу американских войск из Сирии остается неизменной: "Мы продолжим борьбу с ИГ и покинем Сирию, как только это станет возможным".

Министр иностранных сил Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что проведение антитеррористической операции против РКК/YPG-PYD никак не зависит от вывода американской армии из Сирии: "Покойный Сулейман Демирель говорил: "Колесо супер-сил не крутится вспять". Президент США выступил с заявлением по данному вопросу. 9 января госсекретарь Майкл Помпео высказался на этот счет. Сирийские курды - это не YPG, а турецкие курды - не РКК. Все прекрасно понимают это. Майкл Помпео в прошлом возглавлял ЦРУ, кому как не ему знать об этом. Сотни тысяч сирийских курдов-беженцев нашли прибежище в Турции. Наша проблема заключается в поддержке РКК/YPG-PYD Америкой. При содействии США эта террористическая группировка контролирует арабские поселения.

Вопреки нашему партнерству и сотрудничеству в НАТО, Америка содействует террористам. Поддержка столь уважаемой страной террористов – неверный шаг. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовящейся антитеррористической операции на востоке Евфрата. Америка обещала вывести свои войска оттуда, но мы видим стремления воспрепятствовать этому. Для нас решающими являются заявления Дональда Трампа. Высказывания советника президента США Джона Болтона и остальных говорят о том, что они против вывода американских войск из Сирии".

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что оружие, переданное США террористам PKK/YPG-PYD, все еще не конфисковано.

Напомним, что в мае 2017 года Америка гарантировала Турции, что:

1.Все оружие, переданное YPG, будет подсчитано и зафиксировано;

2. Количество оружия и его назначение будут соответствовать операции. Американские военнослужащие будут контролировать его использование;

3.В случае выявления фактов использования переданного оружия в ином месте, поставки будут прекращены;

4. По завершении операции против ИГ в Ракке оружие, переданное YPG, будет конфисковано;

5. После зачистки, YPG покинет Ракку. Обеспечение безопасности и бразды правления будут переданы арабам-сирийцам.

В ходе своего официального визита в США 16-17 мая 2017 года президент Турции обсудил эти гарантии со своим американским коллегой. Тем не менее, они все еще не выполнены американской стороной. Одним словом, оружие все еще в руках террористов, а Демократические силы Сирии, созданные РКК/YPG-PYD, по-прежнему контролируют Ракку.

10 января террористическая организация РКК/YPG/PYD нанесла удар американской противотанковой ракетой TOW по контролируемой Свободной сирийской армией территории в Тель-Рифате. В результате обстрела погибли два бойца ССА. Тем временем, в Палату представителей Конгресса поступил законопроект о введении санкций против физических и юридических лиц, оказывающих финансовую, технологическую и материальную помощь правительству Башара Асада. Документ охватывает такие области как добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и оказание военно-технического содействия. Помимо этого, в документе содержатся определенные требования к Башару Асаду, среди которых освобождение политических заключенных и создание условий для возвращения сирийских беженцев.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан возложил на Россию ответственность за достижение политического взаимопонимания в Сирии: "На Россию возлагается ответственность за нахождение политического урегулирования сирийского конфликта".

Таковы последние сведения о ситуации в Сирии, из которых напрашивается вывод о половинчатости американского плана. Как видно, дальше плана Киссинджера о разделе Ирака и Сирии на шиитов, суннитов и курдов он не пошел. Ввиду отсутствия новой идеи по решению конфликта, обстановка в Ираке и Сирии никак не стабилизируется. Выходит, что Америка строила свои планы в Сирии и Ираке на поддержке идей РКК и аналогичных террористических организаций, полагаясь на содействие Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта.

В этом контексте можно внести небольшую ясность и в некоторые моменты свержения Мухаммеда Мурси с поста президента Египта. Как известно, Катар отказался от участия в этих политических играх, поэтому подвегся санкциям коалиции во главе с Эр-Риядом. До сих пор официальные лица США не раскрыли имен главных заказчиков убийства журналиста Джемаля Кашикчи, что тоже наводит на определенные подозрения. Америка упорно молчит, поскольку, обнародовав имя заказчика, может лишиться одного из союзников по претворению своих намерений в Сирии и Ираке. Вероятно, вознамерившись осуществить вышеописанный план, Америка не учла уровень и масштаб противостояния, с которым он будет встречен. Создается впечатление, что аналогичный сценарий планировался и в Турции. Воспользовавшись хаосом в Ираке, Сирии и Турции, планировалось создать единое государство и заполучить контроль над ним, однако осуществить этот план Америке пока не удается.

Подобных проектов у мировых держав немало. События в Афганистане, Ливии, Йемене, Украине, Грузии, Сирии и Ираке – наглядные тому свидетельства. Мировые державы никогда не отказывались от неверных поступков или, иначе говоря, не запускали колесо вспять. Поэтому маловероятно, что Америка так скоро покинет пределы Сирии. Мировые силы, возникшие на арене политических действий после Второй мировой войны, очень старались разделять и властвовать, не гнушаясь ничем при реализации своих захватнических планов, в том числе топча гусеницами танков чужие земли. Результат же всегда оказывался прямо противоположным. Ныне сменилась лишь ширма, а цели все те же. Насаждая пресловутую демократию в мире, эти силы все так же вторгаются в чужие пределы, вооружая повстанцев против властей этих стран. При этом, разумеется, они преследуют свои цели. В итоге происходит то, что случилось в Сирии.

Судя по некоторой информации, ожидается визит Дональда Трампа и Майкла Помпео в Турцию.

Такой расклад был бы весьма уместным. Ход событий показывает, что предпочтение союзника террористам может, как обухом, треснуть по своей же голове. Иными словами, стремление Америки сотрудничать с террористами в ущерб своим отношениям с партнером по НАТО – Турцией является очередным ошибочным проектом. Насильственным путем конфликт не решить, в итоге, все равно придется сесть за стол переговоров. В регионе царят разруха и хаос. Какие шаги будут предприняты, что ожидается в будущем? Долго ли еще ждать переговорного процесса? Не лучше ли перестать бряцать оружием, а поговорить по-людски? Но, видимо, Сулейман Демирель как в воду глядел…