Саммит в Джексон-Хоул может стать причиной укрепления доллара

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Финансовые рынки находятся в ожидании саммита глав центробанков, который сегодня начнет свою работу в курортном городке Джексон-Хоул в США. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен выступит на саммите в 18:00, председатель Европейского центрального банка (EЦБ) Марио Драги – в 23:00 по бакинскому времени.

Аналитическая группа Report полагает, что важных заявлений во время выступлений не ожидается, однако ряд моментов может привести к повышению текущего курса доллара. К ним относятся вероятность начала сокращения баланса ФРС с сентября и снижения учетной ставки к концу года. В тоже время обеспокоенность ЕЦБ в связи с укреплением евро на 10% с начала года может вызвать падение евро по отношению к доллару. В этой ситуации возможно снижение курса пары ниже уровня 1,17 USD/EUR.

Если же руководители ФРС и ЕЦБ не затронут вышеуказанные темы, курс евро может повыситься до 1,19 USD/EUR. Отметим, что в настоящее время курс основной валютной пары равен 1,18 USD/EUR.