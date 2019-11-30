Саммит ОДКБ в Бишкеке - Пашинян остался с носом - КОММЕНТАРИЙ

Верно изречено отцами: "На пустой площади шакалы мнят себя волками". Как же это верно в отношении Армении, официальные лица и чиновники разных рангов которой, едва улучив момент, разворачивают антиазербайджанскую пропаганду. А услышав глас поддержки справедливой позиции Азербайджана тут же теряются, юлят и начинают откровенно лгать, переиначивая факты.

Все это лишний раз подтвердилось 28 ноября на саммите ОДКБ в Бишкеке. В работе саммита принимали участие президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. На повестке саммита было утверждение кандидатуры нового генсека организации, и им стал представитель Беларуси Станислав Зас. Он приступит к исполнению своих полномочий с 1 января 2020 года. Напомним, что ранее занимавший пост генсека ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от занимаемой должности, поскольку в отношении него в Армении были выдвинуты обвинения в участии в мартовских событиях 2008 года и попытке свержения власти в стране. 8 ноября прошлого года на саммите ОДКБ в Астане было принято решение о том, что генсеком организации станет представитель Беларуси. Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан.

По сути, армянские власти во главе с Николом Пашиняном арестовали Юрия Хачатурова. Спустя некоторое время он был выпущен на свободу, а ныне проживает в России. Оставшийся с носом Никол Пашинян, чьи амбиции не были удовлетворены, как говорится, рвал и метал на нынешнем саммите. В его выступлении не оказалось ни слова, вторящего политическому вектору ОДКБ и демократии, о которой он кричал во все горло с баррикад и на волне которой пришел к власти в Армении. Вместо этого он по привычке пустился обвинять Азербайджан. Как говорится, с больной головы на здоровую. Ну и, разумеется, речь зашла о нагорно-карабахском конфликте.

Пашинян слезливо посетовал на готовность Азербайджана освободить свои земли военным путем, очевидно, ища помощи и поддержки. Он заявил, что все это "весьма опасно для ОДКБ", призвав остальных участников заступиться за Армению. Видно, Пашинян запамятовал, что принцип территориальной целостности еще никто не отменял. И Азербайджан в случае силового решения нагорно-карабахского конфликта будет восстанавливать свою территориальную целостность, возвращая оккупированные Арменией земли. И чем, интересно, это опасно для ОДКБ?! По всей видимости, логика Пашиняна опять сыграла с ним злую шутку. Кроме того, в уставе ОДКБ предусмотрено отстаивание территорий страны-члена блока, а Нагорный Карабах – не территория Армении, а азербайджанская земля, что признано на международном уровне. Обвинив Азербайджан в наращивании мощи своей армии и закупке современного оружия, армянский премьер заявил, что, дескать, это нагнетает напряженность, что, по его мнению, "опасно не только для Южного Кавказа, но и для стран ОДКБ". Нелепость высказываний Пашиняна очевидна. Стоит отметить, что Азербайджан поддерживает прекрасные отношения со всеми странами ОДКБ за исключением, разумеется, страны-оккупанта - Армении. И понятно, что оснащение азербайджанской армии не сулит ровным счетом никакой опасности для остальных участников ОДКБ. Армения же является оккупантом, посягающим на территории своих соседей - Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии. Эти страны поддерживают хорошие отношения со странами-членами ОДКБ. Наглядным тому примером являются азербайджано-российские, турецко-российские и ирано-российские отношения.

Армения отстранена от регионального сотрудничества ввиду своей захватнической позиции, обрекшей страну на нищенское существование. Экономика Армении всецело зависима, что создает опасность вступления посредством Армении в регион и пространство ОДКБ третьей стороны. Армения зависима от внешних финансовых источников, лебезит и заискивает с протянутой рукой, население страны массово эмигрирует в поисках лучшей жизни. Отвешивая реверансы то России, то Западу, Армения пытается тем самым продлить свое существование. Ко всему прочему, власти страны политически безграмотны. И такая страна, попросту обуза, является членом ОДКБ, нанося своим членством ущерб имиджу организации.

Напомним, что в 2017 году на саммите организации в Минске была принята резолюция по нагорно-карабахскому конфликту. В документе выражалась поддержка деятельности Минской группы ОБСЕ и отмечалась приверженность трем основным принципам Хельсинкского Заключительного акта - территориальной целостности, права народов на самоопределение и неприменения силы. Тогда Армения была обеспокоена не столько принятой резолюцией, сколько председательством в организации в 2018 году Казахстана, открыто поддерживавшего справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Так вот, возвращаясь к саммиту ОДКБ в Бишкеке, отметим, что Никол Пашинян, судя по всему не отличающийся здравым рассудком и логикой, не найдя ничего лучшего, обвинил Азербайджан в поддержке экстремизма, мол "Азербайджан-благоприятная площадка для переброски экстремистов". Откуда и куда переправятся экстремисты, Пашинян умолчал. Может из Ирана в Россию, или из Армении и Грузии в Россию и Иран? Право сказать, смехотворные и нелепые высказывания. И особо нелепо это звучит из уст премьера страны, поддерживающей терроризм в лице АСАЛА и ПКК. И это не голословные заявления, а реальные факты. А какими фактами апеллирует Пашинян? Какие документальные свидетельства может привести? Вообще, надо признать, что просьбы аргументировать заявления у армян всегда вызывают панический страх. Так, например, Турция много лет безуспешно пытается добиться от Армении документальных свидетельств пресловутого "армянского геноцида". И логичный призыв открыть архивы и пролить свет на историю событий 1915 года наталкивается на упорный протест армян. Вряд ли бы так поступали те, кому есть, что представить!

Ну, и, разумеется, совсем уж лицемерным оказалось высказанное Пашиняном пожелание России успехов в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Тут даже не пахнет искренностью. Ведь общеизвестно почитание властями Армении пособника фашистов Гарегина Нжде, памятник которому высится в самом сердце Еревана. Иными словами, Пашинян вновь выставил себя в глупом свете. Его нелепые высказывания в адрес Азербайджана тоже не нашли путь к сердцам соратников по ОДКБ. Стоит отметить, что участие Пашиняна на подобного рода мероприятиях и раньше было провальным. Так, например, на саммите Евразийского экономического союза в столице Казахстана - Нур-Султане Пашиняну не вручили орден имени Нурсултана Назарбаева, хотя он достался президентам стран-соратников Армении по ОДКБ - России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Резюмируя сказанное, становится очевидно, что Пашинян вновь остался с носом. Соратники не поддержали его антиазербайджанскую позицию и проигнорировали попытки реабилитировать председательство своей страны в ОДКБ. Вот такой вот прокол Никола получился...