Россия не спешит признавать вину за подбитый самолет AZAL - страх потери имиджа, которого нет

Россия не спешит признавать свою вину даже после публикации предварительного отчета созданной в Казахстане следственной комиссии о подбитом самолете AZAL, следовавшем рейсом Баку-Грозный.

Россия не спешит признавать свою вину даже после публикации предварительного отчета созданной в Казахстане следственной комиссии о подбитом самолете AZAL, следовавшем рейсом Баку-Грозный.

Имперское мышление официальной Москвы, сформированное в период Российской империи и СССР, не позволяет воспринимать бывшие советские республики как равноправных партнеров даже спустя 34 года их независимости и рассматривать меры, предпринимаемые цивилизованными государствами в подобных ситуациях.

Наиболее оптимальным решением стало бы принесение официальных извинений, выплата компенсаций и наказание виновных. Извинения не наносят ущерб престижу государства, и Россия ничего не потеряла бы с точки зрения имиджа, пойдя на такой шаг. Однако после 24 февраля 2022 года понятия "Россия" и "имидж" оказались обратно пропорциональны.

Основной вывод предварительного отчета о крушении самолета заключается в том, что выполнявший рейс самолет Embraer 190-100 IGW технически был полностью исправен и пригоден к полету. Воздушное судно потеряло сигналы GPS во время полета над аэропортом Грозного. После того как капитан принял решение вернуться в Баку, в CVR (Cockpit Voice Recorder – бортовой речевой самописец, записывает радиообмен и звуки в кабине экипажа, такие как голоса пилотов и посторонние шумы) были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды. Согласно отчету, гидравлические системы самолета утратили функциональность и вышли из строя. Также были обнаружены многочисленные сквозные и несквозные повреждения фюзеляжа, возникшие в результате воздействия внешних объектов. В отчете также опровергнута версия российской стороны о столкновении самолета со стаей птиц и о том, что якобы причиной аварии стал взрыв кислородного баллона.

Одним из важнейших моментов в отчете является тот факт, что операция "Ковёр" была объявлена в данном воздушном пространстве уже после того, как самолет был подбит.

По мере того как официальный Баку настойчиво предъявляет обоснованные требования к России, в медиапространстве этой страны нарастает антиазербайджанская риторика. Различные Telegram-каналы и средства массовой информации начали публиковать материалы против Азербайджана на основе полученных из единого центра заданий. Если бы эти публикации содержали весомые аргументы, опровергающие предварительный отчет официального Баку и следственной комиссии, это можно было бы принять как цивилизованную полемику. Но в подобных публикациях основной акцент делается лишь на том, как Баку осмеливается выдвигать требования против России. Проще говоря, Россия как бы заявляет: "Мы сделали то, что сделали, а вы должны молчать!".

Кроме того, пропагандисты пытаются поставить под сомнение факт, что самолет был сбит именно "Панцирем-С1", и задаются вопросом, почему Баку так уверен в этом. Однако дело вовсе не в "Панцире". Суть вопроса в том, что гражданский самолет был обстрелян силами ПВО России. Еще до публикации отчета министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что якобы результаты комиссии будут отличаться от первоначальной версии официального Баку. Было бы интересно увидеть реакцию Лаврова после объявления окончательных результатов.

Официальная Москва считает ниже своего достоинства комментировать отчет комиссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать первые результаты расследования призвал дождаться завершения расследования.

Неудивительно, что такую же позицию заняла и "Росавиация" (Федеральное агентство воздушного транспорта России). В своем заявлении ведомство указало, что якобы в отчете отсутствуют выводы о причинах происшествия. Если выведение из строя системы GPS самолета, наличие множественных сквозных и несквозных повреждений в фюзеляже и возникновение повреждений в результате воздействия посторонних объектов - это не выводы, то что тогда?!..

Российская сторона заявляет, что обсуждать данный вопрос уместно лишь после полного завершения расследования. Проще говоря, не раньше, чем через год. А до того времени еще нужно дожить… С другой стороны, даже если через год расследование однозначно подтвердит вину России, наивно ожидать, что официальная Москва ее признает. Напомним, что расследование сбития малайзийского пассажирского самолета над Донбассом полностью завершено, и вина России однозначно доказана, однако официальная Москва по-прежнему категорически отвергает эти выводы.

Российская Федерация, продолжающая худшие традиции СССР, не могла бы повести себя иначе. Ее реакция на нынешний инцидент во многом повторяет позицию советского руководства в 1983 году, когда был сбит южнокорейский пассажирский самолет.

В любом случае, Азербайджан в данном вопросе полностью прав. Признает Россия этот факт или нет, сегодня не 90-е годы, когда можно было удерживать Азербайджан в информационной блокаде. Официальный Баку обладает достаточными возможностями для донесения своей позиции на международной арене, и следует ожидать дальнейших шагов.