Российский эксперт: Военный парад в Баку раздражает Армению, которая испытывает политические и экономические проблемы

Евгений Михайлов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Парад азербайджанской армии по случаю 100-летия ВС Азербайджана показал, что страна может защитить себя от любых внешних угроз, считают российские эксперты.

"Безусловно, парад поразил своим великолепием, показом обилия новейшего вооружения и техники производства разных стран", - заявил Report военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

"Страна, которая находится в состоянии войны с другой страной, всегда использует парады для сплочения своей нации и привития ей уверенности в своей победе. А также показать врагу свою решимость его одолеть, если он не идёт на определенные уступки. И все-таки военный парад – это не призыв к войне", - подчеркнул А.Перенджиев.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, политолог отметил, что не видит никаких перспектив.

Александр Перенджиев

"О перспективах можно будет говорить, когда хотя бы появится проект "дорожной карты" урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и удерживаемых армянской стороной дополнительно еще 7 собственно азербайджанских районов. Вот когда начнется обсуждение данного проекта, вот тогда и будем оценивать возможности и пути установления мира в отношениях между двумя южнокавказскими государствами и народами", - резюмировал политолог.

Российский политолог Евгений Михайлов в свою очередь отметил, что парад, прежде всего, показал непосредственно народу Азербайджана, что у него есть мощный защитный инструмент против любых посягательств извне.

"Очевидно, что никто из партнеров Баку уже в течение последних лет, когда увидел качественное преобразование Вооруженных сил Азербайджана, не сомневается, что они способны быстро решить любые региональные проблемы или создать массу проблем потенциальному врагу", - подчеркнул Е.Михайлов.

Он указал, сам факт проведения парада конечно же является огромным раздражителем для Армении, которая испытывает колоссальные экономические и политические проблемы.

"Эту южнокавказскую республику просто шатает из стороны в сторону. Более того, мы наблюдаем, что Ереван явно кренит в сторону от своего многовекового защитника и спонсора в лице России. Новый руководитель страны Никол Пашинян откровенно лебезит перед Западом и США с целью добиться эфемерных преимуществ и возможности некой стратегической победы над Азербайджаном", - добавил эксперт.

Говоря об урегулирования нагорно-карабахского конфликта, он подчеркнул, что любые конфликты необходимо урегулировать мирным путем.

"Однако благодаря своим метаниям Армения сама склоняет Россию к тому, чтобы дать Баку или точнее сказать "закрыть глаза" на его действия по возврату своих территорий военным путём", - резюмировал он.