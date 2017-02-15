Report: Возможное повышение учетной ставки ФРС незначительно скажется на манате

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Возможное повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) окажет незначительное негативное воздействие на валюты развивающихся стран, в том числе, азербайджанский манат.

Аналитическая группа Report отмечает, что ввиду высоких процентов, выплачиваемых по долларовым депозитам в развивающихся странах, отток капитала из этих стран будет минимальным. Однако позднее на повестку дня в Азербайджане может встать вопрос повышения процентов, выплачиваемых по долларовым депозитам вследствие того, что учетная ставка ФРС приблизится к доходности долларовых депозитов. В этом случае отечественные и иностранные инвесторы предпочтут инвестировать в облигации США.

По наблюдениям аналитиков Report, за последние дни доллар в развивающихся странах дешевеет, несмотря на его укрепление на глобальном рынке: "Это свидетельствует о возникновении обратной корреляции между долларом США и валютами развивающихся стран. Так, доллар укрепился к евро почти на 3%, однако ослабел к лире на 8%, рублю - 7,5%, манату - около 10%. Инвесторы вкладывают в валюты стран этой категории в целях получения большой прибыли от высоких процентов".

Аналитическая группа отмечает, что главным фактором укрепления маната является цена на нефть, которая прогнозируется на уровне 55 долларов за баррель в 2017 году.