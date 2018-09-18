Report: Удешевление нефти в ближайшем будущем нереально - АНАЛИТИКА

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть стабилизировались в этом месяце.

Аналитическая группа Report отмечает, что в начале месяца сырая нефть марки Brent торговалась не ниже 75 долларов за баррель, за последнюю неделю – не дешевле 77 долларов.

После того как 12 сентября Американский институт нефти (API) опубликовал отчет о сокращении по итогам недели ежесуточной добычи в стране до 8,636 млн баррелей, цены на нефть превысили 80 долларов/баррель. В последний раз такое наблюдалось в мае этого года. Однако сохранение в США сезонной добычи в рамках лимита (396,2 млн баррелей) не позволило цене оставаться выше 80 долларов в течение длительного времени, и нефть снова начала дешеветь.

Снижение производства стало сигналом для торгующих нефтью инвесторов, но резкого роста спроса на нефтяном рынке пока не наблюдается. Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в случае дефицита на рынке, Россия и другие члены ОПЕК нарастят экспорт. Все это дает основание полагать, что резких изменений нефтяных цен ожидать не стоит.

В то же время США усиливают давление на Иран, что сказывается на импорте из этой страны. К примеру, Индия позитивно отреагировала на призывы США и в ближайшие два месяца намерена вдвое сократить закупки нефти из Ирана (с 658 тыс. до 360-370 тыс. баррелей в сутки). Это станет началом реализации плана США по применению санкций в отношении Ирана в сентябре и октябре, что не позволит снизить цены на нефть. Более того, на рынке наблюдается восходящая тенденция по ценам на нефть. Поэтому снижение цен на нефть в ближайшем будущем нереально.