Report: Стабильность глобальной экономики продолжится до повышения Федрезервом ставки до 3,5%

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Глобальные финансовые рынки не столкнутся с серьезными негативными событиями до повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) ставки до 3,5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что ФРС достаточно показателя инфляции в 2% для повышения ставки. Для ускорения инфляции США будут использовать все доступные средства. Следует отметить, что годовая инфляция в США в октябре составила 1,3%.

Прогнозируется, что для ускорения инфляции будут поддерживаться низкий курс доллара и стабильно высокие цены на сырьевые товары, особенно на нефть. Аналитическая группа ожидает сохранение курса основной валютной пары (евро/доллар) на уровне 1,14-1,21 USD/EUR, а цену нефти сорта Brent – в пределах 55-65 долларов за баррель: "Сохранение сырьевых цен и курса на этих уровнях до середины 2018 года приведет к превышению инфляции в США уровня в 2%. В результате ФРС ускорит темпы повышения ставки".

Отметим, что пересмотр правительством США торговых соглашений с другими странами и продолжение различных антидемпинговых мер также приведут к росту инфляции в стране.

Аналитическая группа прогнозирует, что Федрезерв в декабре повысит учетную ставку до 1,25-1,50%, а к середине 2019 года - до 3%. Не исключено, что за этот период регулятор будет поэтапно повышать ставку на 0,5 процентных пункта.

По мнению аналитиков, мировую экономику и финансовые рынки охватят пессимистические настроения уже с первого квартала 2019 года.