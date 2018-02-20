Report: Рост доходности облигаций США создаст финансовую проблему для других стран

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Доходность государственных облигаций США продолжает расти.

Как сообщает Report, Казначейство США сегодня эмитирует облигации на 151 млрд долларов. Завтра Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) опубликует протоколы по итогам последнего заседания ФРС по монетарной политике.

Инвесторы ожидают, что на фоне ускорения инфляции Федрезерв 4 раза повысит ставку в 2018 году. Поэтому в предверии сегодняшней эмиссии доходность двухлетних облигаций США выросла до максимального значения за последние 10 лет - 2,22%, пятилетних - до 2,66%, а 10-летних – до 2,9%.

Аналитическая группа Report полагает, что рост доходности облигаций США окажет влияние на весь мировой фондовый рынок и банковскую систему: "Если ранее развивающиеся страны могли заимствовать с внешних рынков под низкие проценты (2-3%), сейчас ставки повысятся до 5-6%. Если допустить, что ФРС повысит ставки 4 раза, то есть как минимум до 2,5% с текущих 1,5%, тогда доходность облигаций США составит 4-4,5%, а на мировом рынке - 6-7%. Поскольку при наличии американских облигаций инвесторы не будут скупать облигации стран с финансовыми проблемами, это негативно отразится на финансировании многих стран с дефицитом платежного баланса. Если принять во внимание глобальный финансовый кризис, процентные ставки продолжат повышаться, что приведет к его углублению. В результате спред между доходностью облигаций США и развивающихся стран еще больше расширится".