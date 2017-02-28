Report: Наступил период трансформации свободных денежных активов в краткосрочные манатные депозиты

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По итогам сегодняшнего валютного аукциона Центробанка Азербайджана (ЦБА) при объеме предложения 35 млн долларов фактическая реализация составила 34,12 млн долларов или 97,5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что спрос на доллары до конца года останется стабильным. Причиной этого является сокращение фискальных расходов и стерилизация манатной массы Центробанком. Отметим, что хотя курс доллара на сегодняшнем аукционе повысился, банки продолжают снижать цену продажи наличного доллара: "Скорее всего, спустя определенное время разница между официальным курсом и курсом продажи наличного доллара максимально сократится. Это означает, что ЦБА намерен различными способами предотвратить валютные спекуляции и достичь стабильного курсового режима".

Аналитики агентства полагают, что к концу года официальный курс стабилизируется на отметке 1,75 AZN/USD. В 2018 году курс может измениться в зависимости от колебаний нефтяных цен на мировом рынке. Основной задачей ЦБА является достижение экономического роста, что несколько затруднительно в текущих условиях. "Ускорение темпов экономического роста непосредственно зависит от возобновления банковского кредитования. В свою очередь, возобновление кредитования связано со стабильностью курса. Как видим, в стране отдается предпочтение мерам административного воздействия для стабилизации курса маната, и доказательством этого является расширение масштабов стерилизации", - подчеркивают эксперты.

Аналитическая группа Report на фоне стабилизации курса доллара рекомендует потенциальным инвесторам перевести свободные денежные активы в краткосрочные манатные депозиты в целях увеличения доходности.