Report: Намерение ГНФАР увеличить инвестиции в акции - ошибочный шаг

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) намерен в ближайшее время увеличить инвестиции в акции с 15 до 25%.

Как сообщает Report со ссылкой на японское издание Nikkei Asian Review, об этом заявил заместитель исполнительного директора ГНФАР Исрафил Мамедов еженедельной финансовой газете Nikkei Veritas. По его словам, ГНФАР также планирует увеличить долю инвестиций в недвижимость с нынешних 5,5% до 10% в совокупном инвестиционном портфеле.

По мнению японских экономистов, низкие процентные ставки по ценным бумагам на глобальных рынках создают риски для финансового портфеля ГНФАР. Поэтому ГНФАР принял решение вкладываться в более рисковые ценные бумаги.

Аналитическая группа Report, проанализировав текущую ситуацию на глобальных фондовых рынках и глобальные экономические перспективы, считает ошибочным шагом инвестиции ГНФАР в рисковые ценные бумаги, в частности, акции: "За последние годы индексы цен мировых фондовых бирж стремительно растут, достигнув исторических максимумов, и сейчас находятся примерно на этом уровне. Причиной является монетарная экспансия развитых стран в целях оживления экономики. Помимо этого, эти страны снизили учетную ставку до минимума, вплоть до нулевых значений, поощряя вливание финансовых средств в экономику. Однако, как мы видим, эти средства влились не в реальную экономику, а в фондовые биржи посредством спекулятивных сделок. То есть фондовые биржи безосновательно увеличились без экономического роста, а также без достаточной прибыли компаний".

"В ближайшем будущем прогнозируется стабилизация темпов экономического роста в развитых странах, приостановление монетарной экспансии и рост ключевой ставки. Однако в ближайшие 1-3 года рост фондовых бирж будет приостановлен. Потому что фондовые биржи уже превращаются в "мыльные пузыри", и в скором времени ожидается перенаправление финансовых средств на рынки облигаций, где прогнозируется рост процентных ставок. Аналитическая группа Report прогнозирует сокращение индексов фондовых рынков развитых стран на 10-15%", - отмечают аналитики.