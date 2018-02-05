Report: На финансовых рынках возникло серьезное беспокойство

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Ускорение инфляции в США вызвало серьезную обеспокоенность мировых финансовых рынков.

Как сообщает Report, первая реакция возникла на рынке облигаций. Сегодня доходность 10-летних государственных облигаций США выросла до 2,885%. Это максимальный уровень за последние 4 года. Напомним, что доходность этих гособлигаций достигла рекордного значения в 3,041% в январе 2014 года. По прогнозам, если доходность превысит эту отметку, показатель достигнет 4%.

Аналитическая группа Report отмечает, что, хотя международные эксперты предсказывают глобальный ажиотаж в случае превышения доходности 3%, сейчас такая ситуация не выглядит реальной. Потому что курс доллара продолжает удерживаться на низком уровне в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа. Report допускает вероятность начала ажиотажа и кризиса на глобальном финансовом рынке с первых месяцев 2019 года. Причиной этого является стремление правительства США полностью укрепить экономику, вернуть ранее предоставленную рынку ликвидность и повысить учетную ставку.

Report прогнозирует, что кризис на мировом финансовом рынке может наступить после повышения учетной ставки в США до 3,5-4%. Ожидается, что в этом году ФРС повысит ставку на 1-1,5 п.п., а в 2019 году – еще на 0,5-1 п.п. Доллар предположительно начнет плавно расти со второй половины года, а цены на нефть и золото начнут снижаться. В 2019 году курс USD/EUR достигнет паритета, нефть упадет до 40 долларов за баррель, а золото - до 1000 долларов за унцию. В следующем году могут также возникнуть серьезные проблемы на криптовалютном рынке.