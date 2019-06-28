"Разменный Кочарян" опять за решеткой, чем ответит Кремль - КОММЕНТАРИЙ

Вот уж не зря в народе говорят: "Начал за здравие, кончил за упокой". Эта пословица как нельзя лучше характеризует нынешнее положение экс-президента Армении, экс-гражданина Азербайджана Роберта Кочаряна, чьи руки обагрены кровью безвинных ходжалинцев. Ему предстоит ответить за содеянное в бытность президентом Армении в 1998-2008 годах. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Ныне Кочарян стал своего рода разменной монетой между Ереваном и Москвой, лакмусовой бумажкой их отношений. Его то освобождают, то опять сажают за решетку. Кочарян, 18 мая освобожденный под залог, который был внесен бывшим и нынешним главами сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном, вновь загремел за решетку.

Хотелось бы напомнить подоплеку этого дела. В феврале 2008 года в Армении состоялись президентские выборы, на которых, набрав 52,8% голосов, победил Серж Саргсян. Его кандидатуру в ту пору активно поддерживали власти страны в лице тогдашнего президента Роберта Кочаряна. После обнародования итогов голосования другой кандидат – первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о подтасовке на выборах. Это негодование вылилось в массовые акции протеста, прокатившиеся по стране 1-2 марта. Для разгона митингующих власти применили силу, были убиты 10 человек, пролилось много крови. Виновные в этом преступлении до сих пор не понесли заслуженного наказания.

События давно минувших лет воскресил пришедший к власти в Армении Никол Пашинян. Засучив рукава, он принялся расследовать мартовские события 2008 года, да так рьяно, что 27 июля 2018 года Кочарян был арестован. Ему инкриминировали попытку свергнуть конституционный режим, получение взятки в особо крупных размерах и легализацию средств, добытых незаконным путем. Несмотря на выдвинутые обвинения, Кочарян был выпущен на свободу под залог, однако генпрокуратура Армении выступила против подобного решения. В итоге 25 мая Кочарян вновь загремел за решетку. Решением суда он был арестован и отправлен для отбывания наказания в СИЗО "Kентрон". После ареста Кочаряна посол России в Армении Сергей Копыркин провел встречу с генпрокурором Артуром Давтяном.

Сообщается, что темой беседы были вопросы двустороннего сотрудничества в правовой сфере и борьбы с коррупцией. Копыркин выразил готовность задействовать весь арсенал возможностей посольства во имя усиления сотрудничества в правовой сфере. Посол отметил, что совместно с международными партнерами предпримет меры для возвращения вывезенных из Армении средств. А 26 июня Копыркин встретился с молоканами в селе Фиолетово армянской провинции Лори. Дипломат подчеркнул, что российский банк "ВТБ" готов содействовать улучшению инфраструктуры в селе, повышению уровня жизни и образования общины. Все это произошло после очередного ареста Кочаряна.

Стоит отметить, что освобождение Кочаряна под залог вызвало бурное негодование Никола Пашиняна, обрушившегося с критикой на систему юстиции в стране. После этого подали в отставку председатель Верховного суда, министр юстиции и ряд должностных лиц. А недавно Пашинян заявил о необходимости проведения реформ в органах юстиции и правоохранительных органах.

Примечательно, что после освобождения Кочаряна под залог армяне стали чаще нарушать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и районах вокруг него. А министр обороны Армении поощрил военнослужащих, устроивших провокации на оккупированных азербайджанских землях. И как всё это понимать? Неужто Пашинян хочет сменить верхушку сепаратистского режима в Нагорном Карабахе и усадить туда своего ставленника?! Тем временем, Бако Саакян, как и его предшественники, продолжает действовать по указке Москвы. Вот чем продиктована активность сепаратистов после освобождения Кочаряна. Тем самым они хотят показать, что не намерены подчиняться официальному Еревану, а будут выполнять поручения покровителей.

Освобождение Кочаряна обрадовало пророссийски настроенных армян, но радость их была недолгой. Никол Пашинян вновь добился его ареста. Именно этим продиктована спешность встречи посла России с генпрокурором Армении. Вероятно, лейтмотивом диалога было: "Чего вы хотите взамен на освобождение Кочаряна?". Как видно, Армения пожелала вернуть в страну некогда вывезенные средства. Россия вызвалась помочь в этом деле.

Ни для кого не секрет, что армянские богачи стали таковыми благодаря покровительству России. И теперь из опасения гнева благодетеля не могут вкладывать деньги в Армению, покуда там сидит несговорчивый и, судя по всему, неугодный Москве Никол Пашинян. Видимо, на повестке встречи Копыркина с генпрокурором был и этот вопрос. Одним словом, Армения отыскала разменную монету и возможность продаться подороже.

Ну, и разумеется, экс-президент Армении мешает нынешним властям и поэтому до поры до времени он будет сидеть в тюрьме. Говоря словами капитана Жиглова: "Вор должен сидеть в тюрьме". Вот и Кочарян будет мотать срок, пока Ереван и Москва не договорятся. Армянская общественность прекрасно помнит, что Кочарян и его ставленник Саргсян пришли к власти на крови - не только азербайджанцев, но и самих армян. Кочарян и Саргсян выскочили из грязи в князи, пролив кровь азербайджанцев в Ходжалы. За это чудовищное преступление перед лицом всего человечества, в Армении их короновали. Один передал эстафету власти другому на крови армян, убитых и раненых в мартовских событиях 2008 года.

Все говорят о мартовских событиях, забывая еще одно немаловажное событие - расстрел парламента 27 октября 1999 года, который тоже произошел в годы президентства Кочаряна. В ту пору парламентарии хотели встретиться с главой государства, но получили черную метку и пулю в сердце. В тех кровавых событиях были убиты 8 человек, 30 получили ранения. Среди жертв были спикер парламента, его заместители, министр и депутаты. Виновники и заказчики этого преступления до сих пор не известны. Однако в деле в качестве заказчика фигурирует имя Кочаряна. Таким образом, к его уголовному делу надо приплюсовать кровавые деяния 26 февраля 1992 года, 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 года.

Верно говорят: "Правда всегда восторжествует!". Кочарян несет заслуженное наказание, став разменной монетой в отношениях между Ереваном и Москвой. На очереди Серж Саргсян. Что будет дальше, покажет время, но еще не поздно повиниться за содеянное перед общественностью Азербайджана и Армении…