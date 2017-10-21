Прогноз: Глобальный финансовый кризис продлится еще 10 лет

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Мировой финансовый кризис предположительно продлится еще 10 лет.

Аналитическая группа Report отмечает, что начавшийся в 2008 году финансовый кризис продолжится с периодами краткосрочной стабильности.

Хотя кризис минимально затронул также и развитые страны, в странах этой категории будут периодически наблюдаться слабые или ускоренные темпы роста экономики. В развивающихся странах в периоды финансовых кризисов будет отмечаться резкое сокращение, а в последующие периоды резкий рост ВВП. В эту категорию входят Турция, Бразилия, Аргентина, многие страны Южной Африки и Азии, экономика которых была диверсифицирована и адаптирована к законам рыночной экономики.

Больше всего страдают от кризиса такие зависимые от экспорта сырья страны, как Россия, Казахстан и Азербайджан. Это связано со страхом выхода из кризиса в странах этой категории, так как они с трудом восстанавливаются после любого кризиса. И как только в них начинается экономический рост, на финансовом рынке появляется угроза очередного кризиса.

"Центробанки стран с зависимой от экспорта сырья экономикой сумели за счет сокращения находящейся в обращении денежной массы уменьшить спрос на валюту и снизить импорт. Это, в свою очередь, ослабляет экономический рост. То есть страны этой категории добились экономического роста за счет импортного потребления. Ослабление импорта приводит к спаду темпов роста ВВП. Кроме того, потребители этих стран, опасаясь новой волны кризиса, сводят к минимуму текущие расходы", - говорят эксперты агентства.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 10 лет темпы экономического роста в зависимых от экспорта сырья странах не превысят 2% годовых: "В периоды кризиса эти государства ожидают резкий экономический спад и девальвации. Прогнозы показывают, что в ближайшие 10 лет неизбежны еще два крупных глобальных финансовых кризиса".