Призывы Макрона на развертывание западных войск в Украине сталкиваются с оппозицией

Эммануэль Макрон призвал западных союзников усилить поддержку Украины, чтобы обеспечить "поражение" России, объявив о новых мерах по поставке Киеву большего количества оружия и отказавшись исключить возможность отправки в Украину западных войск в будущем.

Эммануэль Макрон призвал западных союзников усилить поддержку Украины, чтобы обеспечить "поражение" России, объявив о новых мерах по поставке Киеву большего количества оружия и отказавшись исключить возможность отправки в Украину западных войск в будущем.

"Мы, безусловно, находимся в момент столь необходимого для всех нас рывка вперед", - заявил Эммануэль Макрон на открытии саммита в Париже с участием глав европейских государств и правительств, включая канцлера Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуду, премьеров Испании Педро Санчеса и Словакии Роберта Фико, а также главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона и представителей США и Канады.

Его украинский коллега Владимир Зеленский, присутствовавший на конференции, посетовал, что Украина, "к сожалению", получила только 30% от "миллиона снарядов", которые "обещал" Европейский Союз. "Мы должны признать, что у нас не было этого миллиона", - ответил Эмманюэль Макрон прессе в конце вечера, ссылаясь на "неосмотрительное обязательство".

Французский президент был как никогда настойчив, когда его спросили о возможности принятия западными странами решения об отправке войск в Украину - вариант, который отклонили премьер-министр Словакии и канцлер Германии.

"Сегодня нет консенсуса по поводу отправки войск. Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон, подчеркнув, что "допускает" "стратегическую двусмысленность". Подобная двусмысленность не является чем-то новым для французского президента, однако на этот раз он, похоже, заигрался.

Тем временем канцлер Германии категорически отверг высказанное французским президентом предположение, что европейские солдаты могут быть направлены на поле боя в Украине.

"Еще раз, в ходе дебатов мы обсудили, что то, что было согласовано с самого начала между нами и друг с другом, относится и к будущему, а именно: на украинской земле не будет никаких наземных войск, никаких солдат, направленных туда европейскими странами или странами НАТО", - сказал Шольц.

Британская сторона также заявила о своем нежелании продвигать повестку, которую предложил Макрон. Выступая перед журналистами во вторник, представитель Даунинг-стрит сказал: "У нас нет планов по крупномасштабному развертыванию".

Йенс Столтенберг, нынешний глава НАТО, также подключился к "подавлению" поданной французским правительством идее, и настроения на всем континенте явно против присутствия европейских войск в Украине.

Некоторые французские аналитики считают, что целью такого заявления было отвлечь внимание от проблем с сельскохозяйственными профсоюзами, с которыми столкнулся Макрон. Есть и те, кто полагает, что его слова будут расходиться с действиями, и обвиняют президента в позерстве.

Какова же истинная цель заявлений Макрона, помимо того, что они вызвали шум во всех политических кругах? Возможно, именно это. Хотя французский президент часто делает противоречивые комментарии, используя термин "стратегическая двусмысленность" в качестве своей мантры, заявления, сделанные в понедельник вечером, хорошо согласуются с его подходом к созданию ауры неопределенности.

Такая неопределенность все чаще воспринимается как отсутствие истинного понимания или уверенности в том, какие действия следует предпринять, и приводит политических комментаторов к мысли, что Макрон действует, руководствуясь личными инстинктами или эмоциями, а не интересами Франции или Европы.

В поддержку этой теории стоит отметить, что в редких публичных комментариях по вопросу вмешательства Франции в восточноевропейский театр военных действий Макрон дошел до того, что предположил, что потенциальная ядерная баллистическая атака России в этом регионе не вызовет ядерного ответа со стороны Парижа. Доктрина Франции "основана на том, что мы называем фундаментальными интересами нации". ... Они не будут поставлены на карту" в такой ситуации, сказал он в интервью французскому телевидению в декабре 2022 года.

Как бы то ни было, Макрона в понедельник вечером вновь оказался в центре внимания. Внутренняя оппозиция в лице Жана Люка Меланшона крайне критически отнеслась к идее потенциального вмешательства европейских сил в дела Украины, примечательно, что взгляды президента Франции не нашли поддержки и у его партнеров и союзников.

В итоге можно предположить, что в ближайшее время стоит ждать смягчения позиции, которую Макрон озвучил во время конференции. В конце концов, если Эмманюэль Макрон признает, что у него не хватает боеприпасов для Украины, уверен ли он в том, что солдат будет достаточно?

Джамал Мустафаев