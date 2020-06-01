Политолог: Создание зоны свободной торговли СНГ сейчас маловероятно

На днях состоялась видеоконференция глав правительств стран-участников Содружества независимых государств (СНГ), в ходе которой они обсудили возможность устранения всех торговых барьеров на постсоветском пространстве. Этот вопрос российскому бюро Report прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

"Азербайджан, вне всякого сомнения, заинтересован в создании в СНГ системы свободной торговли, когда будут убраны все существующие торговые ограничения, поскольку экономика Азербайджан относительно небольшая, находится на пересечении торговых путей. Рядом с Азербайджаном находятся более крупные экономики, доступ к рынкам которых является чрезвычайно выгодным для страны", - cчитает Колташов.

Василий Колташов

Тем не менее, по словам эксперта, ситуация является маловероятной: "Однако создание системы свободной торговли внутри СНГ, с участием Украины или без, является сейчас крайне маловероятным. И дело здесь не только в противоречиях между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, а в том, что этот режим - режим полного устранения ограничений едва ли сейчас будет выгоден для России. Понятно, что снятие преград и уменьшение протекционизма, который в России нарастал в последние годы, выгодно соседним экономикам. Но это невыгодно внутренним производителям, которые прекрасно понимают, что соседние экономики с их ориентацией на внешние рынки, просто заберут ту прибыль, которую и так очень сложно получить в нынешних кризисных условиях".

"Поэтому режим свободной торговли в СНГ возможен только в том случае, если протекционизм, став очень организованным, очень жестким и очень управляемым, будет распространен на всю зону СНГ и таможенные барьеры для иностранных конкурентов будут стоять очень прочно и будут непроницаемы для контрабанды. Когда этот рынок станет рынком внутренним по отношению к этой таможенной системе, тогда мы сможем говорить о свободной торговле. Все остальное, скорее всего, нереализуемо и причина в том, что в мировой экономике время так называемой "свободной торговли" прошло, наступает время протекционизма, регионализации, жесткого соперничества, так что здесь одними переговорами дело с места не сдвинется", - заключил Василий Колташов.