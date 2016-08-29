Политолог: Вмешательство Турции ускорит падение режима Асада в Сирии - МНЕНИЕ

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Турция, как ближайший сосед Сирии, получила большое количество проблем: начиная от международного терроризма, курдского сепаратизма и заканчивая миллионами беженцев, которые сами по себе становятся опасным фактором не только турецкой, но и международной безопасности.

Об этом Report заявил казахский политолог Айдос Сарым, комментируя операцию Турции на севере Сирии.

"Знаете, иногда бывают ситуации, когда защита национальных интересов требует нетривиальных шагов и ходов. Можно конечно говорить о международном праве и суверенитете Сирии, но при этом надо признать, что международное сообщество совершенно бессильно и не может повлиять на происходящее там", - добавил он.

Говоря о поддержке России режима в Сирии, А.Сарым отметил, что, в случае если Россия уйдет из Сирии, выживание Асада станет по сути делом нескольких месяцев: "Если Эрдогану удастся создать буферную зону, которая обеспечит безопасность турецких граждан, защитить права соотечественников в Сирии, отодвинуть курдов на достаточное расстояние и лишить их поддержки со стороны России и Запада, то это уже буде довольно не плохой профит. При условии, конечно, если Турция не застрянет в Сирии всерьез, надолго и с большими человеческими потерями. А такая угроза существует".

А.Сарым отметил, что курдский фактор всегда был головной болью Турции: "Это реально вопрос национальной безопасности, как внутренней, так и внешней".

Казахский эксперт также прокомментировал вопрос о том, не столкнутся ли интересы России и Турции в Сирии. По его мнению, такая ситуация безусловно возможна.

"Столкновение интересов двух стран было до сих пор неявным, скорее дипломатическим. Теперь ставки повышены в разы. Эрдоган похоже неплохо рассчитал момент нападения. Поэтому обеспокоенность российского МИДа выглядит совершенно неслучайной. Если присутствие турецких военных в Сирии продлится, а боевые действия примут затяжной характер, то Турция будет вынуждена наращивать свое присутствие, увеличивать зону боестолкновений", - отметил он.

При этом, эксперт отметил, что в случае серьезных столкновений с Турцией Россия будет вынуждена конфликтовать со всеми странами НАТО: "А это уже совсем даже не игрушки! Поэтому нельзя исключать, что наряду со многими факторами и причинами Турция преследует и подобные психологические цели. Эрдоган и другие руководители Турции неоднократно уже говорили о нелегетимности режима Асада. Если такие шаги хоть сколько-нибудь подорвут боеспособность проасадовских сил, то игра, по их мнению, может стоить свеч".

"Мне кажется, что вмешательство Турции ускорит падение режима Асада. А там уже возможны самые разные сценарии. Наиболее вероятным мне кажется распад Сирии как единого государства и появление нескольких государств на ее месте", - считает эксперт.