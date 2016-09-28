Первые дебаты в США: В словесной дуэли богатство не помогает миллиардеру - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 8 ноября станет известно имя нового президента США. Отметим, что президент США Барак Обама не примет участия в выборах.

Ожидается, что основная борьба будет идти между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом. В данной политической кампании принимают участие кандидат Либертарианской партии США Гэри Джонсон и кандидат “зеленых” Джилл Стайн.

27 сентября состоялись первые теледебаты между основными кандидатами - Клинтоном и Трампом.

На 4 октября запланированы теледебаты кандидатов на пост вице-президента. В нем примут участие кандидат от Республиканской партии Майк Пенс и кандидат от Демократической партии Тим Кейн.

9 октября Клинтон и Трамп объявят по телеканалу свои программы. За 20 дней до выборов, то есть 19 октября, эти кандидаты вновь проведут дебаты.

Как правило, последние дебаты имеют решающее значение на результаты выборов. С этой точки зрения 19 октября можно будет примерно предположить, кто станет очередным президентом США. Во время первых дебатов между основными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов был затронут ряд вопросов, соответствующих госинтересам США.

Кандидаты высказались относительно вопросов, связанных с политикой, внедряемой против Ирана и Северной Кореи, ядерным оружием, налоговой политикой, трудоустройством женщин, открытием новых рабочих мест, личными доходами, внутренней и внешней политикой и работами, проведенными в этой области и пр.

Согласно результатам опроса, проведенного CNN после дебатов, 62% опрошенных заявили, что отдадут голоса за Хиллари Клинтон, а 26% - за Дональда Трампа.

41% зрителей, находившихся в аудитории во время дебатов на CNN, заявили, что являются сторонниками Демократической партии, 26% - республиканцев, а остальные зрители - ни одной из политических организаций.

На вопрос "За какого кандидата проголосуете?", 41% респондентов опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post, заявили, что поддержат Клинтон, столько же респондентов предпочли Трампа, кандидата от Либертарианской партии США Гэри Джонсона поддержали 7%, а кандидата “зеленых" Джилл Стайн - 2% опрошенных.

Что же касается вопроса поддержки Хиллари Клинтон или же Дональда Трампа, 46% респондентов отдали предпочтение обоим кандидатам.

Согласно результатам других опросов, соперник бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон миллиардер Дональд Трамп опережает ее на 2 %.

Программы основных кандидатов также долгое время являются предметом обсуждений.

Клинтон заявила, что в случае избрания в последующие 5 лет откроет новые рабочие места, вложит в развитие инфраструктуры 275 млрд долларов.

Трамп обещал вложить в развитие промышленности 500 млрд долларов.

Кандидат от республиканцев обещал возродить промышленность США, сократив налоги. Он заявил, что основное внимание уделит льготам в сфере угольной промышленности.

Х.Клинтон подчеркнула важность повышения налогов для обеспеченных семей. Наряду с этим, она заявила, что в случае ее победы, гражданам страны с годовым доходом в 1 млн долларов придется выплачивать в качестве налога 30% от прибыли. Сейчас эта цифра составляет 35%. Она обещала, что для открытия новых рабочих мест сократит оплачиваемые компаниями налоги с 35-ти до 15%.

Клинтон также обещала повысить заработную плату. Сейчас за час работы выплачивается 7,25 доллара. Она обещала повысить эту сумму до 12 долларов.

Бывший госсекретарь также отметила важность проведения реформ в сфере миграции. Она обещала упростить процесс оформления документов мигрантами и привлечь их к работе.

Что же касается Трампа, в политике миграции он выступает с резкой позицией. Он подчеркнул важность пресечения потока мигрантов из Мексики и мусульманских стран.

Один из противоречивых моментов между кандидатами также связан со сферой здравоохранения.

Клинтон заявляет об успешности политики "Obamacare" (медицинское страхование всех граждан США), применяемой нынешним президентом Бараком Обамой, с которым они представлены в одной партии. Она обещает продолжить эту политику.

Трамп же заявляет, что в первый же день президентства потребует от конгресса приостановить указанную программу.

Клинтон обещает повысить пособия по уходу за ребенком или же больным членом семьи, хотя это и обойдется государству в 300 млрд долларов.

Позиция Трампа в данном вопросе неизвестна.

Клинтон обещает, что постарается обеспечить бесплатное обучение в средних и высших государственных учреждениях для членов семей с годовым доходом менее 125 000 долларов.

Трамп же обещает повысить сумму выдаваемого малообеспеченным семьям федерального гранта до 20 млрд долларов.

Позиция кандидатов в вопросе ношения огнестрельного оружия схожа.

Кандидаты считают терроризм и ИГ основным источником опасности для страны и пр.

Таким образом, избирательная кампания, за которой следит весь мир, перешла в основной этап. Вне зависимости от того, какой кандидат одержит победу, эти выборы запомнятся в истории США многими новшествами.

В случае избрания Хиллари Клинтон, она запомнится как первая женщина-президент, супруга бывшего президента и пр.

Трамп может стать первым в истории США президентом-миллиардером, затрагивающим расовую дискриминацию и выступающим с угрозами в адрес мусульман, а также главой Соединенных Штатов, желающим сблизиться с Россией и пр.

Как видно из дебатов и отношений, на выборах Клинтон обладает большими шансами на победу. Она выглядела на дебатах более решительной, и как супруга экс-президента и бывший госсекретарь хорошо знает проблемы США и граждан страны.

Хотя своим нелепым выступлением о мусульманах и мигрантах во время предвыборной пропаганды Трамп добился частого упоминания своего имени, это дает основание предположить, что это повлияет на результаты выборов.

Дональд Трамп своими действиями также напоминает кандидата в президенты в произведении Дэна Брауна "Точка обмана". В отличие от Национального центра космических исследований США он также выступает как сторонник открытия в космосе рынка для бизнесменов. С этой точки зрения, не ускользает от внимания и тот факт, что Трамп не похож на политика. На это указывает и то, что он до сих пор не сделал заявлений по поводу своего состояния в 5 млрд долларов и налогов.

Поэтому первые дебаты можно расценить следующим образом - на первой дуэли миллиардера и политика богатство пока не помогает Трампу.

Однако, это США. До сих пор все помнят, как на выборах 2000 года кандидат от Демократической партии, лауреат Нобелевской премии Альберт Гор проиграл своему сопернику-республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Тогда Дж.Буш опередил соперника на 0,01% голоса (537 голосов). В то время высказывалось мнение по поводу подозрительности результатов выборов.

Выражается надежда, что в борьбе между Клинтон и Трампом не возникнет подобных моментов. Ведь во всех областях США приводятся в мире в качестве примера.