Парижский саммит - неупомянутый Крым, бесконтрольная госграница - КОММЕНТАРИЙ

Урегулирование любого конфликта служит безопасности, спокойствию, сотрудничеству и процветанию в мире. Но следует учитывать и то, что считающиеся региональными конфликты возникают не между двумя сторонами, в таких противостояниях непосредственно или опосредованно участвуют и большие силы. Одной из стран, на территории которой был "создан" конфликт, является Украина. Какой бы значимой данная страна не была для Евросоюза, или Западного блока, для России она значимее вразы. Особой надобности останавливаться на этом нет. Достаточно вспомнить о роли Украины за минувшие 100 лет в Европе, в бывшем СССР и в последующий период. Этот факт подтверждает то, что она являлась одной из трех стран, официально создавших и разрушивших Страну Советов.

10 декабря в столице Франции, Париже, состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). На встрече, продлившейся более 2 часов, участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Это была первая встреча "четверки" после избрания нового президента в Украине. Парижский саммит стал первой личной встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского, первой встречей "нормандского формата" после 2016 года. На встрече в основном обсудили ситуацию в Донбассе. Стороны обговорили вопрос обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех". Так, 72 украинца получили шанс отметить Новый год со своими семьями. Стороны также договорились о внедрении бессрочного режима прекращения огня до конца года, выводе боевиков с трех новых районов на востоке Украины. Хотя президент России предложил предпринять данный шаг вдоль линии соприкосновения, украинский лидер на это не согласился. Кроме того, стороны обговорили и "формулу Штанмайера" по урегулированию конфликта, названную так в честь экс-министра иностранных дел Германии Штанмайера.

Согласно данной формуле, Луганску и Донецку предоставят временный статус. Но для реализации этого парламент Украины должен утвердить проект. Также было согласовано расширение мандата миссии ОБСЕ на востоке Украины и проведение повторной встречи в "нормандском формате" через четыре месяца. Однако по вопросам полного контролирования Украиной госграницы, проведения выборов и транзита природного газа согласия достигнуто не было. Владимир Зеленский подчеркнул, что к вопросу о полном контроле над 409-километровой госграницей (Луганс и Донецк) между Украиной и Россией еще вернутся. Президент России подтвердил, что в позиции сторон по вопросу границы возникли разногласия. Отметим, что согласно договоренности, достигнутой в 2015 году в Минске, после проведения в Луганске и Донецке выборов госграница на данной территории перейдет под контроль Украины.

Кстати, Кремль намерен решить вопрос транзита российского природного газа через Украину за счет заманчивого предложения. Президент России пообещал, что Украина сможет приобретать "голубое топливо" на 25% ниже нынешней цены. Одним из необсужденных вопросов остался аннексированный Россией Крымский полуостров. Владимир Зеленский согласился поднять данный вопрос на встрече "четверки" через 4 месяца. На встрече в позициях был выражен оптимизм. Хотя до начала переговоров Зеленский называл сам факт встречи в "норманском формате" "победой", после встречи он отметил: "Итогов встречи для меня мало. Больше хотелось бы решить проблем". Президент России подчеркнул, что в отношениях с Украиной начала устраняться холодность. Эммануэль Макрон заявил, что саммит был плодотворным. Ангела Меркель заявила, что довольна результатами встречи: "Есть воля и хорошее настроение". За день до встречи в Киеве на "Майдане" тысячи людей провели акцию протеста с лозунгами: "Нет капитуляции", "Держись подальше от Москвы", "Российский газ - это петля на наших шеях".

Было бы уместно обратить внимание на торговые связи между Россией и Украиной, в том числе сотрудничество в сфере энергетики. Согласно подписанному между сторонами в 2009 году договору, Россия обещала Украине продавать тысячу кубометров природного газа ниже, чем за 485 долларов. Однако после движения "Майдан" договор был расторгнут. Вслед за Майданом согласно обязательствам, наложенным Стокгольмским судом на Россию, она должна была продавать тысячу кубометров природного газа сначала за 300 долларов, а через некоторое время за 221 доллар. Однако "Газпром" отказался исполнять данное решение. Все это учитывается в цене, предложенной президентом России. Сейчас Украина ввозит больше продукции из России. По данным Госстата Украины, в 2015 и 2016 годах торговый оборот между странами снизился, но позже стал расти.

В 2018 году Россия импортировала из Украины товары на сумму 3,65 млрд долларов (в 2017 году – 3,94 млрд долларов). Украина же в отчетный период ввезла из противоположной стороны товары на сумму 8,09 млрд долларов (в 2017 году – 7,2 млрд долларов). В январе-марте 2019 года Россия импортировала товары на сумму 760 млн долларов, Украина – 1,8 млрд долларов. Таким образом, в первом квартале текущего года у Украины сложилось отрицательное сальдо в торговле с Россией. Украина импортирует из России преимущественно нефть, природный газ и нефтепродукты. В прошлом году с данной целью она выплатила Москве 4,4 млрд долларов.

Наконец, участники саммита положительно оценили результат встречи. Разумеется, встреча конфликтующих сторон - хороший и похвальный факт. Однако встреча совершенно не сказалась положительно на результате, в частности, на территориальной целостности, урегулировании конфликта. Неопределенность с контролированием Украиной госграницы, неупоминание Крымского полуострова достаточны для оценки итогов саммита. Успех – обмен пленными и заложниками, продление периода перемирия. На деле, данная встреча позволила Россия продемонстрировать свои возможности и мощь, Кремль получил шанс показать себя европейскому общественному мнению. Ввиду того, что саммит проходил в тот же день, когда было принято решение отстранить Россию от крупномасштабных соревнований, в том числе олимпиад и чемпионатов мира, Владимир Путин получил возможность прокомментировать данный факт: "Нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Так сказано в Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в суд на данное решение. Любое наказание должно быть индивидуальным и обоснованным. Наказание не может носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют отношения". Напомним, что Россия также лишена права проводить чемпионаты или подавать заявки на организацию мундиалей в течение 4 лет. Запрет охватил госслужащих, руководство Национального олимпийского комитета и Национальный паралимпийский комитет.

Так, Парижский саммит вновь показал, что Россия не отказалась от своей позиции в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины. Германия и Франция вновь доказали, что не могут внести вклад в разрешение конфликтов. Это также может считаться показателем бессилия Евросоюза в решении конфликтов. Союз идет на поводу у США и считает свою работу выполненной простым присоединением к санкциям. Это показывает, что структура не способна проводить независимую политику. Не исключено, что и США про этот саммит выскажутся общими фразами. Что происходит, неужели Западный блок "возвращает" Украину России? Безусловно, данный шаг приведет к потере доверия к Западу.

Однако договоренность о присвоении временного статуса Луганску и Донецку позволяет говорить о том, что в перспективе Украина пойдет на определенные уступки России. Если это предположение подтвердится, тогда возникнет вопрос, кто и кому пойдет на уступки и по каким позициям? Пойдет ли Россия на уступки Западу хотя бы в одном вопросе по Сирии, Ираку, Афганистану, Венесуэле? В любом случае, это предположения. Главный вопрос - в обеспечении территориальной целостности Украины. На саммите же на это не было и намека. Шаги по обеспечению территориальной целостности Украины могут быть предприняты минимум через 4 месяца. Так что нельзя сказать, что Владимир Зеленский возвращается на родину, решив все проблемы.