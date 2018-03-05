Новые санкции США против Венесуэлы поддержат высокие цены на нефть

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Администрация Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против Венесуэлы.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в него могут войти карательные меры против крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а также ограничения на страхование поставок нефти из этой южноамериканской страны.

США неслучайно заговорили о санкциях именно сейчас. 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует провести досрочные президентские выборы, которые станут очередным его шагом к концентрации своей власти в Венесуэле.

Рассматривается несколько вариантов. Более мягкие меры будут включать санкции в отношении отдельных лиц внутри правительства Мадуро. Более серьезным вариантом является запрет на экспорт из США в Венесуэлу легкой нефти и разбавителей, необходимых для смешивания венесуэльской тяжелой нефти. Однако эти поставки и так заметно сократились из-за отсутствия достаточного количества твердой валюты у государственной нефтяной компании PDVSA.

Другим вариантом мог бы стать полный запрет на экспорт венесуэльской нефти в США. Но и эти поставки также неуклонно сокращаются в последнее время, правда, в данном случае из-за снижения венесуэльского производства.

Неназванный американский чиновник заявил агентству Reuters, что меры могут быть многоступенчатыми: некоторые санкции будут введены до выборов, а другие - после.

"Мы осознаем серьезность последствий нефтяных санкций. Воздействие этих шагов на нефтяной рынок будет существенным. Я думаю, это вызовет довольно сильный шок на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе", - полагает американский чиновник.

Производство нефти в Венесуэле, как ожидается, продолжит снижаться: Barclays прогнозирует, что объем добычи составит в среднем 1,43 млн баррелей в день в этом году по сравнению с 2,18 млн в 2017 году (спад на 34,4%).

Аналитическая группа Report полагает, что цены на нефть на мировом рынке останутся высокими в краткосрочной и среднесрочной перспективе на фоне ожидаемых в отношении Венесуэлы санкций. В этом году на сырьевых биржах стоимость нефти Brent будет колебаться в диапазоне 54-73 доллара за баррель.