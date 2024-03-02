Неизбежное падение и печальное политическое наследие Роберта Менендеса

В то время как сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес и его жена Надин Арсланян Менендес находятся под следствием по крупному федеральному обвинительному заключению, в котором подробно описывается многолетняя схема взяточничества, в том числе получен

В то время как сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес и его жена Надин Арсланян Менендес находятся под следствием по крупному федеральному обвинительному заключению, в котором подробно описывается многолетняя схема взяточничества, в том числе получение Mercedes-Benz стоимостью 60 000 долларов, золотых слитков и больших сумм наличности, выявлены новые обстоятельства, еще больше усугубляющие его положение.

Федеральные прокуроры утверждают, что Менендес, прежде возглавлявший сенатский комитет по иностранным делам, использовал свое положение и в обмен на взятки от его "партнеров" из Нью-Джерси действовал в угоду интересов зарубежных правительств.

В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его жена приняли золотые слитки и наличные от девелопера, чтобы обеспечить этому бизнесмену многомиллионную сделку с катарским инвестиционным фондом.

Сенатора также обвиняют в том, что он помог другому бизнесмену из Нью-Джерси заключить выгодную сделку с правительством Египта. Прокуроры утверждают, что Менендес за взятки действовал в интересах Египта, в том числе направив письмо коллегам-сенаторам c призывом отменить приостановку помощи в размере 300 миллионов долларов.

В пятницу Хосе Урибе, которого считают одним из участников коррупционных схем с участием Менендеса, в федеральном суде Манхэттена признал себя виновным по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью дачи взятки в период с 2018 по 2023 год, интернет-мошенничество, препятствование правосудию и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает Associated Press, Урибе заявил судье Сиднею Х. Стайну, что вступил в сговор с несколькими людьми, включая Надин Менендес, чтобы в обмен на дорогой Mercedes-Benz ее муж "использовал свое влияние сенатора США для прекращения расследования в отношении одного из его подельников".

Соглашение о признании вины, подписанное в пятницу, предусматривает снисхождение для Урибе, которому грозит до 95 лет тюрьмы, сотрудничая с прокуратурой и давая показания против других обвиняемых.

В целом такой исход был неизбежен с точки зрения транзакционного подхода, которого придерживался Менендес в своей политической карьере.

Впервые Менендес попал в поле зрения американской судебной системы в 2006 году, когда бывший прокурор штата Нью-Джерси Крис Кристи начал расследование по подозрению Роберта Менендеса в получении арендной платы от местной некоммерческой организации в обмен на помощь в получении федеральных грантов.

В 2012 году страховой брокер Джозеф Бигика рассказал федеральным следователям, что сделал незаконные пожертвования на перевыборы Менендеса в сенат.

А в 2015 году Менендесу были предъявлены обвинения в получении щедрых взяток, включая взносы на избирательную кампанию и дорогие поездки, от врача из Флориды Саломона Мелгена в обмен на использование его офиса в интересах последнего. Подарки оценивались почти в 1 миллион долларов.

Каждый раз дела закрывались, а Роберт Менендес уходил от ответственности за "темные дела", в которые был вовлечен.

На этот раз ситуация выглядит иначе. В первую очередь из-за того, глава сенатского комитета по иностранным делам, долгое время считавшийся убежденным сторонником Греции, Кипра и Армении, обвиняется в сговоре с другими державами.

22 сентября 2023 года Менендес временно отказался от должности председателя комитета в связи с предъявленными обвинениями, но твердо верил, что его оправдают, как это было раньше.

Однако на этот раз от доказательств, дискредитирующих Боба Менендеса, трудно будет отмахнуться.

По данным прокуратуры США, непосредственное участие сенатора в делах, в которых также были замешаны египетские военные и спецслужбы, привело к обмену секретной информацией, включая сведения о сотрудниках американской дипломатической миссии в Каире, письмо, которое было написано Менендесом, чтобы склонить мнение членов сенатского комитета в пользу интересов египтян, за золотые слитки, автомобиль и предметы роскоши.

Нет нужды говорить, что за годы пребывания в сенате созданный Робертом Менендесом ореол неподкупного и верности своему слову медленно, но неумолимо сходит на нет.

Ситуация изменилась, выявив простую истину, которая имеет смысл для многих политических аналитиков, давно подозревающих, что кубино-американский политик действовал в интересах тех государств, от которых получал "стимулы".

Независимо от того, дает это финансовый или политический капитал, Боб Менендес раз за разом выбирал транзакционный путь как основу своих "геополитических убеждений", что и сгубило политическую карьеру сенатора, однажды считавшегося "крестоносцем" борьбы с коррупцией.

Менендес очевидно закончил свою карьеру на посту председателя комитета по иностранным делам. После многих лет яростных выступлений против Турции и Азербайджана, односторонней поддержки Греции и Армении и нападок на "коррумпированные режимы", он оказался олицетворением того, в чем обвинял других. И это явно не то политическое наследие, которое он рассчитывал оставить после себя, но это именно то, как оно будет определяться в американском политическом истэблишменте.

Джамал Мустафаев