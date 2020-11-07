НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ

Власти Армении рассматривали золотые рудники на территории Карабаха как свою частную собственность

На протяжении 30 лет оккупации Армения методично и варварски разворовывала золото с месторождений, расположенных на захваченных ими землях в Карабахе. Это факт, доказанный как снимками со спутника, так и благодаря признаниям и публикациям армянских чиновников и экспертов. Однако попытки разобраться в деталях того грабежа, что чинили оккупанты за эти годы порой приводят к вопросам, ответы на которые держатся армянами в глубочайшем секрете.

Частая смена управляющих компаний, сокрытие деталей процесса добычи и продажи, полное отсутствие прозрачной отчетности говорит о том, что власти Армении рассматривали золотые рудники на территории Карабаха как свою частную собственность. И выручка от залежей оседала на зарубежных счетах отдельных лиц, а не в госбюджете. Всего лишь одна весьма показательная деталь – Азербайджан использует часть добытого на своих золотых рудниках металла для пополнения золотого запаса страны.

Напомним, что закупка золота Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) стартовала 1 февраля 2012 года, после чего на протяжении двух лет было закуплено 30,18 тонны драгметалла, и доля золота в активах Фонда достигла 3,5% от общего инвестиционного портфеля. Дальнейшее наращивание золотых запасов в валютных резервах страны было приостановлено в связи с резким падением цен на нефть в 2015–2016 годы.

Возвращение Азербайджана на рынок золота в качестве покупателя произошло со второй половины 2018 года, и пока процесс продолжается успешно - по итогам первой половины 2020 года объем физического золота в распоряжении ГНФАР достиг 101,8 тонны, что составляет 13,6% от всех резервов Госнефтефонда. С начала года Фонд купил 600 кг золота у местных золотодобывающих компаний, и на конец июня принадлежащий ему объем этого металла оценивался почти в 6 млрд долларов США.

В Армении же весь золотой резерв страны был … полностью ликвидирован еще в 2003 году. Такое странное решение было принято Центробанком этой страны во главе с его председателем Тиграном Саркисяном. Тогда от продажи 1,4 тонны (400 долларов США за тройскую унцию) золотого запаса было получено порядка 17 млн долларов США. Как тогда, так и на протяжении последующих лет, ответственные за продажу золотого запаса Армении заявляли, что шаг этот был правильным, а сделка — фантастически удачной. Однако армянские независимые экономисты подсчитали, что потери Армении от продажи золотого резерва составляют свыше 50 млн долларов США. И главное, лишившись золотого резерва, страна лишилась возможности накопления «желтого металла» в будущем. Да, продажа полезных ископаемых – чуть ли не самая главная статья дохода госбюджета Армении, и долгие 30 лет оккупации это кормило и сепаратистов, проживающих на захваченных территориях Карабаха. Однако между декларированным доходом от экспорта золота и реальным объемом его добычи, судя по данным со спутника и проскальзывающей в прессу информацией, – разница огромная. «Почему уровень жизни людей в Карабахе не повышается вот уже много лет, почему полученных средств едва хватает на то, чтобы прожить до следующей зарплаты?»,- так открыто восклицали в своих публикациях армянские эксперты еще пару лет назад.

По их словам, государство не хочет иметь акций в добывающей промышленности, оно даже не пытается за счет национального золота создать небольшой золотой запас. «Получается, что кто-то добывает карабахское золото, медь и прочее, платит небольшие налоги в бюджет, а остальное вывозит из страны. Потом власти Карабаха принимаются выпрашивать деньги у Армении в виде межгосударственного кредита, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии», - отмечали армянские эксперты. По их мнению, власти позволяют обогащаться отдельным людям, ничего не вкладывая в экономическое развитие страны и благосостояние народа. Армянские источники открыто указывают, что в Армении разрешение на добычу полезных ископаемых получили также бывшие и нынешние должностные лица, их родственники или взаимосвязанные с ними лица. «Богатство недр добывается и экспортируется, обеспечивая горнопромышленникам прибыль на миллионы долларов. Однако сведения о тех, кто обогащается за счет наших недр, остаются недоступными для общественности»,- указывают армянские эксперты. По данным за прошлый год, в Армении право на эксплуатацию золото-полиметаллических месторождений имеют 16 компаний, однако, по состоянию на 2019-й год добычу осуществляют только четыре из них. Как отмечается в публикациях армянского издания HETQ, до 2019 года самые крупные месторождения золота эксплуатировали российские компании, используя различные схемы зарегистрированных в офшорных зонах компаний.

При этом, если Армения в 2017 году присоединилась к Инициативе прозрачности в добывающей промышленности и вынуждена была раскрывать часть информации по золотым рудникам с 1 января того же года, то Карабах, как и в истории с поставками оружия, продолжал оставаться «серой зоной» - то есть, никаких данных о том, сколько точно добывалось на оккупированных территориях «желтого металла», кому и как он продавался и куда девалась выручка, нет. И это всего лишь небольшая толика фактов варварского отношения властей Армении и оккупированных ранее территорий не только к природным богатствам, но и к собственному населению.

Эксперт Гулу Нуриев