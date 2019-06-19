На рынке нефти вновь может возникнуть дисбаланс - АНАЛИТИКА

Рынок нефти находится под давлением. Этому способствуют опасения падения спроса на нефть из-за разногласий среди стран ОПЕК+, неуклонного роста добычи нефти в США и ожиданий ослабления экономики в ближайшие годы. Между тем, введенные в отношении Ирана и Венесуэлы санкции, создают напряженность в странах-поставщиках нефти. Хотя Саудовская Аравия и заявляет, что возместит недостающие объемы нефти, которые уйдут с рынка из-за санкций, чрезмерный рост предложения с ее стороны может оказать негативное влияние на цены. А цены на рынке падают. Такие эталонные сорта нефти, как WTI (Западный Техас, для рынка США) и Brent (Северное море, для рынка Европы) с апреля подешевели соответственно с 66 до 52 долларов и с 73 до 62 долларов за баррель. Цены не выросли, даже несмотря на напряженность, возникшую в Персидском заливе на прошлой неделе.

Источник: İnteractive Brokers, сравнение цен августовских фьючерсов

Вопрос ограничения добычи на заседании ОПЕК+, которое состоится в первую неделю июля, остается неопределенным. Трудно однозначно подходить к этому вопросу, поскольку для страны-производителя существует риск потери ниши на рынке в результате сокращения добычи и корректировки цен. С другой стороны, существуют разногласия между двумя крупнейшими производителями - Россией и Саудовской Аравией. Хотя недавно в СМИ распространилась информация об отказе саудовской национальной нефтяной компании Aramco от участия в проекте "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", новые данные говорят о том, что переговоры между ними продолжаются.

Информация с другого берега океана позволяет отслеживать тенденцию. График иллюстрирует зависимость цен на WTI от объема предложения нефти в США и запасов нефти на складах. Из графика следует, что цена на нефть падает по мере увеличения запасов, отмеченных белой линией. В свою очередь, запасы растут либо в результате увеличения производства, либо падения спроса: производство в Соединенных Штатах достигло рекордного значения, а опасения ослабления экономики снижают спрос. По данным прошедшей недели, эта тенденция продолжается, и цены могут спуститься до 40 долларов.

Источник: Bloomberg, Mike McGlone

Динамика нефтяных фьючерсов также позволяет составить четкое представление о ситуации на рынке. Здесь наблюдается бэквордация (backwardation), при которой фьючерсный контракт торгуется дешевле спотовой цены или аналогичного фьючерсного контракта с более близкой датой исполнения. Согласно теории "нормальной бэквордации" Кейнса, продавцы снижают цены на долгосрочные контракты для привлечения покупателей. Это происходит из-за того, что продавцы могут прогнозировать снижение цен в будущем. В то же время покупатели также ожидают снижения цен и покупают нефть, когда она продается уже по спотовой цене. Если же покупатели и продавцы прогнозируют рост цен, первые покупают долгосрочный контракт, а вторые занимают выжидательную позицию. В результате спрос на контракты с далекой датой исполнения увеличивается, и, к примеру, цена декабрьского фьючерса оказывается выше июльского.

Из графика видно, что с октября 2019 года по октябрь 2020 года цены всех контрактов с близкой датой исполнения ниже, чем цены контрактов с далекой датой. Более выгодно добыть и продать нефть в октябре, чем заключать фьючерсный контракт и продать ее в октябре следующего года.

Источник: İnteractive Brokers, Бэквордация на рынке нефти

Продолжающаяся неопределенность в вопросе предложения или спроса на рынке может привести к дисбалансу спроса и предложения в течение следующего года. По словам главного сырьевого аналитика Goldman Sachs Джеффри Кюри, становится все сложнее прогнозировать, какой уровень производства стабилизирует нефтяные цены. Вот уже несколько месяцев на рынке нефти можно наблюдать суточные колебания цен более чем на 5%.

Нариман Ягубов