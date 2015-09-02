Мультикультурализм: социальная необходимость, или "Pеволюция сверху" - МНЕНИЕ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Смена постоянного места жительства и миграция являются абсолютно нормальным явлением в нашем постоянно меняющимся мире. Этот процесс тоже меняется, приобретая при этом "новый окрас". Таким образом, мы, каждый раз меняя своё место жительство или принимая новую культуру, бываем вынуждены менять и "обновлять" и свои чувства, эмоции, надежды и страхи. Неужели и наше отношение к мигрантам также поддаётся изменениям? Мой ответ: определенно да! Политические, экономические и социальные изменения приводят или к толерантному отношению к мигрантам, или напротив: к нетолерантному. Другими словами, пришлая культура или принимается, или ассимилируется или же полностью изолируется. Учитывая, что каждый мигрант - это носитель другой культуры, многокультурное общество формируется в любом случае.

Процесс, о котором я говорю, настолько древний, что невозможно дать приблизительную дату. Но какая необходимость породила такие ещё молодые термины, как "мультикультурализм" и "мультикультуральное" общество? История формирования этих новых категорий связана с событиями нашего недалекого прошлого.

Для преодоления экономического кризиса, который свирепствовал в западных странах в конце 50-х - начале 70-х, правительства этих стран объявили политику "Открытых Дверей", что, бесспорно, обеспечило им ярый поток мигрантов, и, следовательно, дешёвой рабочей силы. В свою очередь, наличие дешёвой рабочей силы помогло западу "выкарабкаться" из сильнейшего кризиса. Миграционный поток турков, которые переезжали со всей семьей в Германию, жители Африканского континента, переехавшие во Францию и др. могут служить ярким примером событий того периода. Однако, безусловно, эти "пришельцы" привезли с собой и свою культуру. Именно в это время, на фоне политических, экономических и социальных процессов, политики сформировали новую категорию: мультикультурализм - многокультурность. Если рассматривать его более детально, то это политика гуманистического мировоззрения, которая признаёт права представителей различных культур в пределах границ одной страны. Мультикультурализм сам по себе - это не только "удачный" термин, но и реальность, рождённая общественной необходимостью и, таким образом, политики выполнили требование общества.

Но время шло, и "эйфория" начала угасать. За последние годы ситуация на западе приняла такой оборот, что политики начали озвучивать заявления на высоком уровне о том, что мультикультурализм не "преуспел" и не подходил. Миграционная политика вышла из под контроля. Представители многих европейских политических партий были вынуждены отмечать в своих заявлениях, что "возможно, если бы не было обязательств по Международной конвенции по правам человека, Женевской и и Европейской конвенций, то решить миграционный кризис было бы намного проще". Таким образом, западным странам предстояло сделать парадоксальный выбор: с одной стороны, права человека, которые являются высшей ценностью; с другой стороны политика мультикультурализма, которую политики считали "опасной". Эту дилемму швейцарско-немецкий писатель Макс Фриш в своих трудах описал так: "Мы звали рабочих, а приехали люди".

Сколько бы мультикультурализм не отвергался и считался "обреченным на упадок", многокультурное общество - это реальность, как в западных, так и в других странах. На эту реальность невозможно закрывать глаза.

Как человека, интересующегося мультикультурализмом, и как молодого исследователя, долгое время жившего на Западе, меня очень волновал один объективный вопрос. Почему в моей родной стране, Азербайджане, где мирно сосуществует достаточное количество различных культур, мультикультурализм не считается "угрозой" и даже был объявлен государственной политикой? Мне казалось это парадоксальным. Ведь и в Азербайджане живут представители десятков этнических групп, что означает десятки различных культур. Следовательно, в отличие от западноевропейской модели, которая приравнивает мультикультурализм к миграционной политике, есть ещё и азербайджанская модель мультикультурализма, которая поддерживает и защищает различные культуры, а также не позволяет им ассимилироваться, тем самым сохраняя свою уникальность. С этой точки зрения, я считаю, что западным странам стоило бы изучить азербайджанскую модель мультикультурализма и всю деликатность этого подхода к данному вопросу.

В заключение я хотел бы отметить, что независимо от того, мигрант это или нет, мы не можем рассматривать человека только как экономическую фигуру, так как мы не обладаем ни моральным, ни юридическим правом на это. Именно поэтому, даже если мультикультурализм с политической точки зрения и отрицается, несмотря на это, он всё равно будет продолжать своё существование как общественная реальность. Другими словами, на сегодняшний день политика антимультикультурализма обречена на упадок.

Раван Гасанов - Главный советник аналитического отдела Бакинского международного центра мультикультурализма