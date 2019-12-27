Мировой порядок Трампа, проблемы гегемона и прогнозы по золоту на 2020 год

После относительно спокойного президентства Барака Обамы, мир в настоящее время переживает новую парадигму, где все перекраивается, чтобы стать лучше и величественнее, по крайней мере для США. Но то, что мы видим на поверхности, является лишь фасадом, который скрывает все происходящее за кулисами. Глобальная встряска началась с пересмотра США соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), наложения тарифов для своих союзников, расторжения Парижского соглашения по климату, выхода в одностороннем порядке из иранской «ядерной сделки» от 2015 г., приостановления действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД ) с Россией, ограждения себя стеной от Мексики, инициирования торговой войны с Китаем и попытки организации государственного переворота в Венесуэле.

Возникает вопрос: почему эти изменения во внешней и внутренней политике США происходят именно сейчас? И можем ли мы проследить логическую связь между этими событиями?

Причина достаточно банальна - экономическая и финансовая система США подошла к точке невозврата. Федеральный бюджетный дефицит США по итогам 2016 года, когда Трамп вступил в должность, составлял 585 миллиардов долларов США, а государственный долг - 19,5 триллионов долларов США. За 3 года президентства Трампа, на фоне налоговых послаблений и раздутого военного бюджета, дефицит американского бюджета в 2019 году достиг рекордной отметки в 1,09 триллиона долларов, а национальный долг перевалил за 23 триллиона долларов. Таким образом, за 3 года бюджетный дефицит вырос на 86,3%, государственный долг - на 17,9%, а валовый внутренний продукт (ВВП) США - всего лишь на 16%. Львиную долю бюджетного дефицита в 2019 году составили проценты по обслуживанию государственного долга; при средневзвешенной ставке по 2,25% годовых, процентный расход составил предположительно 500 миллиардов долларов.

После глобального финансового кризиса 2008 года государственный долг США начал расти быстрее, чем базовая экономика. В результате этого, соотношение госдолга к ВВП, за последние 10 лет, выросло с 80% до 106%. Таким образом, государственный долг, превысив ВВП, перешел в опасную зону. Экономика США, процветающая внешне, продолжает ухудшаться изнутри, фиксируя из года в год рекордные бюджетный и торговый дефициты. За последние 20 лет доля американского доллара в качестве глобальной резервной валюты сократилась с 71% до 61%, и эта тенденция набирает обороты.

Не секрет, что основными столпами гегемонии США в мире являются военное господство и статус доллара США в качестве резервной валюты. Но Вашингтон понимает, что управление экономикой США путем безответственной монетизации долга в итоге нанесет непоправимый урон статусу доллара как резервной валюты. Экономическое ослабление США неизбежно приведет к потере военного господства в мире.

И события последних лет показывают, что Вашингтон уже не в состоянии проводить фривольную политику по миру, ни в военном, ни в политическом, и даже, ни в экономическом плане, как это ему удавалось ранее.

К примеру, планы США по смене власти в Венесуэле полностью провалились, Северная Корея продолжает запуск ракетоносителей, несмотря на военную угрозу США, Россия завершает строительство газопроводов в Европу в обход Украины («Северный поток-2» и «Турецкий поток») и принимает на вооружение новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющего аналогов в мире, несмотря на давление и санкции США, Китай дает уверенный отпор в торговой войне, навязанной США, Турция будучи членом НАТО приобретает российские противоракетные зенитные комплексы С-400 и проводит военные кампании в Сирии и Ираке вопреки угрозам Вашингтона, ведущие страны мира переходят на технологии 5G китайской компании Huawei, Иран противодействует санкциям США и не идет на уступки, многие страны избавляются от государственного долга США и накапливают физическое золото. Этот список можно продолжить, но думаю суть ясна, меняется геополитический расклад в мире и похоже, что Вашингтон теряет хватку и не в силах этому противостоять.

Но экономические проблемы и сложности накопились не только у США, но и у всего мира. За последнее десятилетие центральные банки ведущих стран мира поддерживали экономику и всю финансовую систему мира при помощи программы количественного смягчения (Quantitative Easing) с почти нулевой, местами и вовсе отрицательной ставкой. За последние 10 лет мировой долг вырос со 109 до 255 триллионов долларов США, в то время как мировой ВВП увеличился с 60 до 80 триллионов долларов США. То есть, при росте мирового ВВП всего лишь на треть, долги стран выросли порядка в 2,5 раза. Очевидно одно, этот долг уже не подлежит возврату, так как невозможно выжать из 300 граммов лимона 1 литр чистого сока. Мировой долг, по сути, вышел из-под контроля, но это похоже никого и не беспокоит.

В ответ на рост мирового долга, в особенности после глобального финансового кризиса 2008 года, группа развивающихся стран начала активно накапливать физические запасы золота, в то время как прочие развитые страны и США накапливали долги. В таблице ниже указаны 10 стран, владеющими крупнейшими в мире запасами золота:

10 стран с крупнейшими золотыми запасами в метрических тоннах Рейтинг Страна 2008г. 2019г. % изменение 1 США 8,134 8,134 - 2 Германия 3,410 3,370 -1.2% 3 Италия 2,452 2,452 - 4 Франция 2,450 2,436 -0.6% 5 Россия 500 2,241 348% 6 Китай 600 1,948 225% 7 Швейцария 1,040 1,040 - 8 Япония 765 765 - 9 Нидерланды 613 613 - 10 Индия 350 618 76.0%

С 2008 года Россия и Китай совместно увеличили свои золотые запасы почти в четыре раза, а Индия – на 76%. За тот же период Турции, ключевому региональному игроку и стране, располагающейся между Европой и Азией, не вошедшей в вышеуказанный список, удалось практически утроить золотые запасы и в настоящее время она владеет 385 тоннами благородного металла. Золотые запасы США и европейских стран остались практически неизменными. Таким образом, группа развивающихся стран, таких как Россия, Китай, Индия и Турция, в течение последнего десятилетия увеличивали свои золотые запасы.

По сути все «бумажные» валюты, будь то доллар США, японская иена либо же евро, - ничем не обеспеченные “бумаги”. Хотя мир за последние 2 000 лет поменялся до неузнаваемости, золото, все же остается безальтернативным, самым надежным средством накопления и мерой стоимости. Похоже, что ни одна «бумажная» валюта и ни одна из современных криптовалют, которые можно напечатать, либо же произвести в неограниченном количестве не может конкурировать с золотом и в долгосрочной перспективе обречена на провал. Империи возникают и разрушаются, но золото остается золотом. В современный век государства финансируют бюджетный дефицит за счет монетизации долга и “печатания” денег, тем самым бесконечно обесценивая деньги, но в древние времена, когда не было бумажных денег, дефицит финансировался за счет добавления меди в золотые монеты, так как золото невозможно было произвести в неограниченном объеме. Итог всегда был одинаковым: со временем золотые монеты превращались полностью в медные, империи теряли доверие, статус, экономическую и военную мощь и в конечном итоге разрушались.

В 2018 году Китай, крупнейший импортер нефти, представил рынку обеспеченный золотом петроюань, который торгуется на Шанхайской международной энергетической бирже, соперничая с доминирующим на Уолл-стрит нефтедолларом. Альтернативные платежные системы позволят подсанкционным странам свободно торговать друг с другом в обход американского доллара и платежной системы SWIFT, сокращая тем самым долю доллара США в мировой торговле.

Одной из наиглавнейших задач, стоящих перед центральными банками, является контроль над инфляцией и стабильный рост экономики, без резких колебаний. Но то, что мы наблюдаем, за последние годы, полностью противоречит нашему обыденному пониманию.

В течение 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США поэтапно снижала базовую учетную ставку, доведя ее с 2,25-2,5% до 1,5-1,75%, в то время как инфляция за аналогичный период выросла в США с 1,9% до 2,1%. Очевидных поводов для снижения ставок в 2019 году не было, но попытка ФРС поднять ставки в конце 2018 года обвалили фондовый рынок США на 20% в течение нескольких дней. Фондовый рынок, хронически подсевший на низкие процентные ставки, не может функционировать при «нормализованных» ставках, более того, растущий долг США требует все больше и больше затрат на обслуживание. Эти затраты растут настолько быстрыми темпами, что в скором времени, обслуживание долга может приобрести беспрецедентный характер. Соответственно, у США останется 2 пути: объявить дефолт, либо же “напечатать” еще больше денег. Однозначно, для начала США попытается “напечатать” еще больше денег, но это только подольет масла в огонь и усугубит проблему. Но это, все же, проблемы отдаленного будущего...

Так, чего же нам ожидать в 2020 году? Ясно одно, в ближайшие годы инфляция в США будет неизбежно расти, а рычагов у ФРС взять под контроль инфляцию не будет, так как повышение ставки приведет к катастрофическому росту бюджетного дефицита на фоне бесконтрольно растущего государственного долга.

На 2020 – 2021 годы у ФРС остается единственный и безальтернативный путь и это не бороться с инфляцией, а подстегивать ее, то есть снижать ставки до нулевого уровня. Это даст некую отсрочку, облегчит обслуживание государственного долга и умерит рост бюджетного дефицита, но только в среднесрочной перспективе. Обратная сторона снижения ставок и получения отсрочки - это неизбежный рост инфляции и дальнейшее падение реальных процентных ставок. Единственный актив, в котором инвесторы смогут найти защиту и обезопасить себя от инфляции это золото, серебро и прочие драгоценные металлы.

Прогноз цен на золото в 2020 году

Золото в 2019 году подорожало почти на 16% и данная тенденция продолжится в 2020 г. Таким образом, при нынешней цене на золото в 1490 - 1500 долларов США за тройскую унцию, прогнозируется рост цен до 1600 – 1650 долларов США в первой половине 2020 года и 1,750 - 1,800 долларов США к концу 2020 года, а стоимость серебра возрастет до 25 – 27 долларов США, что составит до 25% и 50% роста соответственно (см. недельный график золота).

Недельный график изменения цен на золото (2007 – 2019 годы)

Контуры мира на основе новой финансовой системы уже просматриваются. Напряжение в неисправной глобальной экономической и политической системе, которое накапливалось на протяжении долгого времени неизбежно приближается к переломному моменту. Грядут беспрецедентные политические и экономические изменения, которые могут произойти в одночасье, затрагивая большинство из нас. Эти изменения принесут не только большие сложности, но и новые возможности.

Данный прогноз не является инвестиционным советом, каждый инвестор должен проконсультироваться со специалистом, либо же провести свой собственный анализ, перед тем как вложить инвестиции.

Рашад Гаджиев