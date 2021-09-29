Месседжи в День памяти – "Шехиды бессмертны, Родина неделима!"

27 сентября - в первую годовщину Отечественной войны - в Азербайджане отметили День памяти. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий выступил с обращением к народу, после чего состоялись различные официальные мероприятия и шествие.

27 сентября - в первую годовщину Отечественной войны - в Азербайджане отметили День памяти. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий выступил с обращением к народу, после чего состоялись различные официальные мероприятия и шествие.

В своем обращении глава государства сделал ряд заявлений, адресованных нашим друзьям и недругам. Выразив почтение к светлой памяти шехидов, президент Ильхам Алиев поведал о заботе об их семьях, увековечивании памяти героев, внимании к нуждам ветеранов войны. Рассказав о героизме отважных сынов Азербайджана, президент Ильхам Алиев отметил, что раненые азербайджанские солдаты, находившиеся в тяжелом состоянии в госпиталях и больницах, выражали желание поскорее поправиться и вернуться в боевую зону: "Да упокоит Аллах души наших шехидов, когда родители хоронили их, говорили – да здравствует Родина. Говорили – вперед, только вперед. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".

В своем обращении президент подчеркнул, что эта победа продемонстрировала несгибаемость азербайджанского народа: "С первого дня войны по сегодняшний день - с 27 сентября до 1 декабря я неоднократно обращался к азербайджанскому народу, делился радостью победы, сообщал о наших освобожденных городах. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что эта победа продемонстрировала наш дух, несгибаемый дух. Она показала, что азербайджанский народ никогда не собирался мириться с такой ситуацией, и весь народ - от мала до велика, те, кто покинул эти земли и жил мечтой о возвращении, представители молодого поколения, которые никогда не были на этих землях, но являются выходцами оттуда, жили одной мечтой. Все мы жили одной мечтой и осуществили ее".

Одним из факторов, обусловивших победу в 44-дневной войне, было национальное единство. Единство, сплоченность на фронте и в тылу стали олицетворением силы и стойкости азербайджанского народа. Не сумев противостоять натиску Азербайджанской армии, армяне бежали с поля боя. Но их истинная сущность проявилась и во время этой войны. Разгромленные на поле битвы, армяне стали подвергать ракетным обстрелам наши города, расположенные за много километров от зоны боевых действий. Все это делалось армянами и их покровителями в целях устрашения азербайджанского народа, создания хаоса в стране. Однако их намерения не осуществились. Несмотря на потери, разрушенные дома, убитых родных и близких, азербайджанцы держались стойко.

Это особо подчеркнул в своем обращении и президент Ильхам Алиев: "Мирные граждане - погибли 94 гражданских лица, более 400 мирных граждан были ранены заклятым врагом. Люди, дома которых были разрушены, выбираясь из-под обломков, говорили - только вперед. Знаете, это должен знать каждый, и мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом. Мы одержали Победу на поле боя, на политической арене, и эта Победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эра развития, безопасности и прогресса".

Всенародное шествие по случаю Дня памяти продемонстрировало несокрушимость, единство нашего народа. В шествии участвовали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Возглавляющие шествие президент и первый вице-президент несли фотографии шехида - героя войны и погибшего ребенка, давая тем самым понять, что во имя Родины, ее суверенитета и восстановления территориальной целостности граждане Азербайджана - от военнослужащего до малыша, от мала до велика готовы поступиться жизнью. Мы заявили миру: "Шехиды бессмертны, Азербайджан неделим!". Наша страна показала, сколь высоко чтит светлую память героев, что никто не забыт и ничто не забыто. Говоря военным языком, мы несли Знамя Победы и оно в надежных руках. 27 сентября азербайджанский народ с гордостью отмечал день начала триумфального шествия нашей страны к долгожданной победе и освобождению наших земель от оккупации. В шествии и других мероприятиях принимал участие собранный, волевой, способный защитить свою землю и государство народ.

Этот день был отмечен и страной-агрессором - Арменией. Учитывая разгромное поражение этой страны в ходе Отечественной войны, нетрудно догадаться, с каким "камнем на сердце" отмечали в этой стране этот день после многих лет наглых притязаний на чужие территории, необоснованных заявлений. Война усугубила и без того удручающее положение этой страны. На протяжении всего своего существования армяне жили за счет различных пожертвований, так сказать, на подаяния. Они взывали к помощи, представляя себя угнетенными и многострадальными. Армяне клянчили деньги и во время землетрясения в Спитаке, и во время оккупации Карабаха и после, собирали пожертвования, проводили акции в США и странах Европы. А повод для прошения подаяний находился всегда. Проводимая в последние годы новыми армянскими властями неопределенная и неоднозначная политика сделали экономику страны еще более рискованной с точки зрения капиталовложений. Армения, почти 30 лет разграблявшая недра азербайджанских земель наряду с иностранными бизнесменами, ныне находится в еще более плачевном состоянии. Граждане Армении при первой же возможности покидают страну.

По официальной информации, из ереванского аэропорта "Звартноц" в январе-августе 2021 года из Армении навсегда уехали 48 053 гражданина. Член парламентской фракции "Хаястан", депутат Ваге Акопян назвал число покинувших Армению граждан "космическим". По его словам, число эмигрантов из Зангезура (Сюника) растет с каждым днем. Депутат отметил, что за первое полугодье 2021 года Армению покинули 110 тысяч человек.

Граждане Армении пребывают в отчаянии, разуверившись в своих лидерах и идеологах. Выход из сложившейся ситуации они видят лишь в том, чтобы выбраться из Армении и пуститься на поиски более сытой жизни. В годовщину начала Второй Карабахской войны в Армении прошел траур. Би-би-си провел опрос среди жителей Еревана, задав им вопрос о том, что думают они в день годовщины Второй Карабахской войны?! Ответы дали понять, что рядовые граждане Армении пребывали в плену иллюзий и ложных обещаний. "Что может возразить побежденный народ?", "Поражение мы восприняли тяжело, город опустошен", "Жизнь в этом году не была жизнью, это сплошной позор", "Азербайджан претворил слова в жизнь", "Это большая трагедия с гуманитарной точки зрения. Многие так и не извлекли из этого урок", "Русские не пришли на помощь союзнику", - говорили люди.

Представители оппозиции уже выразили намерение проводить разного рода акции в течение 44 дней. Оппозиционные силы во главе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном провели факельное шествие, направившись к военному кладбищу Ераблур в центре Еревана. Одна из участниц этой акции Наира Картасян заявила, что война изменила многое: "Ситуация в нашей стране ухудшилась. Полагаю, нам понадобится еще 100 лет, чтобы забыть обо всем и залечить раны".

Таким образом, мероприятия в Баку и Ереване вновь продемонстрировали важность мира и сотрудничества в регионе и еще раз наглядно показали, что в армяно-азербайджанских отношениях инициатором сотрудничества и мира является именно наша страна.

Резюмируя сказанное, можно с уверенность сказать, что День памяти стал олицетворением несокрушимости, единства и высокой боеспособности азербайджанского народа.